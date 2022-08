Brian Rodríguez: “No sé si América sea el mayor reto de mi carrera”

Brian Rodríguez es el nuevo 7 del club América. El futbolista uruguayo fue presentado de forma oficial en el nido de Coapa y habló en conferencia de prensa ante los medios. El charrúa se animó a mencionar que no contempla a los azulcremas como el mayor reto de su carrera.

“No sé si sea el mayor, pero sí sé dónde estoy, daré todo de mí, así que nada, lo veo como un gran objetivo, no lo veo como el reto más grande de mi vida, tengo 22 años y vengo a aprender, a dar lo mejor de mí”, mencionó el uruguayo.

Por otro lado, Brian agradeció a la directiva por su confianza para poder llegar al club América.

“Muy contento de llegar a un equipo tan grande, mis expectativas son grandes de lograr objetivos que el club tiene y aportar mi granito de arena en lo que pueda”, dijo Rodríguez.

Rodríguez analizó el plantel del América

El futbolista uruguayo se animó a hablar de la gran competencia interna que tendrá en su nuevo equipo.





“Sé qué hay una competencia muy grande pero como dije antes, vengo a aportar mi granito de arena, vengo a ayudar al América en todos sus objetivos y dar lo mejor donde me toque, estar en el equipo, no estar en el equipo, ser positivo siempre”, afirmó el nuevo jugador del América.

Además, el futbolista charrúa prefirió guardarse la anécdota sobre lo que le dijo su ex compañero en el LAFC, Carlos Vela, sobre el cuadro de las Águilas.

“Lo voy a dejar en lo personal, me ha hablado lo muchísimo sobre México, me lo guardo para mí lo que me dijo, para no comprometerlo”, aseguró Brian Rodríguez.

Finalmente, el refuerzo de los azulcremas habló sobre sus compañeros uruguayos que tendrá en su nuevo equipo.

“Lo que mencionas sobre mis compañeros uruguayos, contento porque te hace sentir más cómodo, tratar de disfrutar al máximo y dar lo mejor de mí por este equipo”, sentenció el jugador uruguayo de 22 años.