Figura sudamericana cerca de renovar con el América

El América está a punto de blindar a una de sus piezas ofensivas más importantes. Se trata de Brian Rodríguez, cuyo contrato concluye en 10 meses y estaría cerca de firmar una renovación por cuatro temporadas más que incluiría una cláusula de recisión en caso de que un equipo del futbol europeo busque contratarlo tras el Mundial de 2026 específicamente

El extremo uruguayo, clave en el sistema de André Jardine, había generado interés en el futbol qatarí durante este mercado de fichajes, que llegó con una oferta cercana a los 10 millones de dólares, que los de Coapa rechazaron. Sin embargo, el entorno del jugador también priorizó su continuidad en un entorno competitivo de cara a la Copa del Mundo del próximo año.

Una novela cerca de terminar

Pese a que ha sido uno de los elementos más constantes en el Apertura 2025, con 2 goles y 2 asistencias, la llegada de Allan Saint-Maximin podría reducir sus minutos en el terreno de juego, la directiva y el cuerpo técnico han expresado su confianza en su potencial, considerándolo una de las claves de este proyecto azulcrema.

Con esta renovación cerca de concretarse, América demuestra su determinación por retener a sus talentos jóvenes y mantener un plantel competitivo para todas sus líneas, además de que reafirma su compromiso con la institución mientras busca consolidarse como referente en el equipo.

La firma del nuevo contrato podría anunciarse en los próximos días, cerrando así uno de los novelas que envolvió a todo el entorno de las Águilas.

