El mensaje de Santiago Baños que ha sacudido el vestidor del América rumbo a la Jornada 6 de Liga MX

El presidente deportivo de las Águilas del América, Santiago Baños, presentó este viernes a los cinco refuerzos para este torneo Apertura 2025, marco en el que además levantó la voz y envió un mensaje directo al vestidor para hacerle saber a todos, que ‘nadie es indispensable’.

Santiago Baños, le dio la bienvenida a Vilolante, Orquín, Gutiérrez, Zúñiga y el estelar Allan Saint-Maximin en el nido , ante los medios y a través de una transmisión EN VIVO, para todos los aficionados azulcremas.

Santiago Baños, y su rotundo mensaje: ‘NADIE ES INDISPENSABLE’

Con los rumores sobre las salidas de Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres del América, Baños reaccionó destacando que las puertas están abiertas para cualquiera que se quiera marchar.

Recalcó que siempre y cuando exista un acuerdo con un equipo y que se pague lo que se solicite, siempre habrá apertura.

“Los jugadores lo saben, las puertas de este club están abiertas para los jugadores que quieran salir. Nadie es indispensable, nadie, ni de la directiva ni del cuerpo técnico ni de los jugadores, entonces el jugador que no esté a gusto tiene las puertas abiertas. No vamos a regalar porque no se trata de debilitarnos, pero mientras exista un acuerdo entre el club y que compre y convenga a las dos partes, llevaremos a cabo la negociación”, afirmó Baños en palabras que cimbran en lo interno.

¿Brian, cerca de ser renovado en el América o se marcha?

La afición y medios, con los rumores, tenían la duda sobre el status de Brian Rodríguez y Baños explicó que no es indispensable en el equipo, pero que en ese sentido hay una renovación pausada que la siguiente semana puede validarse.

El siguiente encuentro del América, será el domingo ante Atlas en la fecha 6, en donde ya tendrán plantel completo con la posible alineación de Allan Saint-Maximin.