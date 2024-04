Brian Rodríguez tras la expulsión: “Estoy muy triste”

La tarjeta roja que Fernando Guerrero le mostró al futbolista del América, Brian Rodríguez, —por una agresión a César’ Chino’ Huerta— durante el Clásico Capitalino contra los Pumas, tuvo múltiples reacciones y la más reciente vino del propio jugador, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a su afición.

“Hola azulcremas. Paso por aquí hoy con la cabeza más tranquila para decirles que reconozco mi error y estoy muy triste por la expulsión y el resultado, así como en el futbol en la vida nos caemos, también nos levantamos”, escribió el volante en una historia que compartió en Instagram.

El uruguayo cerró la publicación con una referencia al duelo que las águilas afrontarán este 23 de abril, frente al Pachuca, por la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf. “No conozco otro camino que no sea trabajo duro. Nos vemos el martes todos juntos”, sentenció.

La expulsión en el Estadio Olímpico Universitario le valió además un fuerte reclamo de su compañero y capitán americanista, Henry Martín. Éste, no obstante, salió a aclarar la situación una vez que finalizó el cotejo correspondiente a la Jornada 16 de la Liga BBVA MX.

“Nada, calentura del partido, estábamos buscando el empate, lo expulsan y me enojo totalmente. Tal vez, no era el momento de decirle, de agarrarlo así, pero fue lo que me nació en ese momento. Ya hablé con él, está todo tranquilo, no pasó a más, quedó ahí. Que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien”, explicó el centro delantero del América y de la Selección Mexicana.

América ya piensa en lo que viene tras derrota frente a Pumas

Los de Coapa se mantienen como líderes del Clausura 2024 y, una vez que disputen el primer choque continental con los Tuzos, visitarán al Puebla para cerrar su participación en la fase regular del circuito local.

