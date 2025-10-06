Brilló con Atlas, fue goleador del Borussia Dortmund y ahora será DT en Sudamérica

El histórico delantero Lucas Barrios, recordado por su paso con los rojinegros del Atlas en la Liga MX y con la Selección de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, inicia una nueva etapa en su carrera: será el nuevo director técnico del Sportivo Luqueño.

A través de un comunicado oficial en redes sociales, el club auriazul le dio la bienvenida con un mensaje cargado de optimismo:

“Damos la bienvenida a Lucas Barrios, nuevo director técnico de nuestro plantel principal. Con su liderazgo y conocimiento, inicia una nueva etapa en la historia del Kure Luque. ¡Que sea con éxitos, Lucas!”.

Barrios, de 40 años, tomará las riendas del equipo en sustitución de Julio César Cáceres, quien fue cesado tras una serie de malos resultados en el torneo Clausura 2025.

El debut del exdelantero de los rojinegros del Atlas en la Liga MX y en el Borussia Dortmund en la Bundesliga, será este domingo ante Nacional, por la fecha 16 del campeonato paraguayo.

Nuevo desafío para un viejo conocido del club

Esta será la primera experiencia de Lucas Barrios como entrenador principal, aunque no llega como un desconocido al club.

El argentino naturalizado paraguayo vistió la camiseta del Sportivo Luqueño entre 2023 y 2024, etapa en la que demostró su compromiso y liderazgo dentro del vestidor. Ahora, buscará trasladar esas cualidades al banquillo.

Barrios dejó una huella imborrable en el futbol sudamericano y europeo. Brilló con el Borussia Dortmund, fue figura en Colo-Colo y en la Liga MX tuvo un paso por los rojinegros del Atlas. Con la seleccción Albirroja alcanzó los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Su salto a la dirección técnica marca el inicio de una nueva faceta, donde su experiencia como jugador será clave para levantar el ánimo de un equipo en crisis.

Luqueño, en busca de salir del bache

La salida de Julio Cáceres se dio tras una racha de seis derrotas consecutivas, la última de ellas un duro 0-3 ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Este resultado fue la gota que derramó el vaso para la directiva, que decidió poner fin al ciclo del “Emperador” luego de 20 partidos: 5 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

El Chanchón marcha en el noveno lugar con 17 puntos, lejos de los puestos de clasificación, por lo que el reto para Barrios será enorme.

Sin embargo, su llegada ha generado ilusión entre la afición auriazul, que espera que el ídolo pueda devolverle al equipo el espíritu combativo que lo caracterizó en el pasado.