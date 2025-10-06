¿Lucha Penta Zero Miedo hoy 6 de octubre en WWE RAW? Esto es lo que sabemos

El gladiador mexicano Penta Zero Miedo sigue robando reflectores en la WWE. Su estilo agresivo, su presencia imponente y su conexión con la afición lo han convertido en uno de los favoritos tanto en México como en Estados Unidos.

Desde su llegada a la empresa más famosa del deporte espectáculo, el “Cero Miedo” ha demostrado que el talento mexicano puede brillar en cualquier escenario.

Este lunes 6 de octubre, la atención de los fanáticos estará puesta en la función de WWE RAW, que podrá verse en vivo por streaming a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Muchos se preguntan si el enmascarado estará presente en el cuadrilátero, pero por ahora su participación no está confirmada. Aunque se especula que tendrá participación, pues desde ayer viajó y el destino podría ser Dallas, sede del RAW de esta tarde-noche.

Aún así, la cartelera promete emociones fuertes: Roman Reigns abrirá el show con un segmento especial; CM Punk también aparecerá tras su actuación en Wrestlepalooza; mientras que Becky Lynch enfrentará a Maxxine Dupri y Lyra Valkyria se medirá ante Roxanne Pérez.

El impacto de Penta Zero Miedo en WWE

Desde su debut en enero de 2025 en la marca RAW, Penta Zero Miedo ha causado sensación. Su primera lucha, una victoria sobre Chad Gable, marcó el inicio de una nueva era para la representación mexicana dentro de la empresa.

El público lo ovacionó desde su entrada, recordando sus días de gloria en los circuitos independientes y en México.

En pocos meses, Penta Zero Miedo fue incluido en el Royal Rumble 2025, confirmando que la WWE ve en él a una futura estrella.

Su estilo único, mezcla de rudeza y espectáculo, ha generado rivalidades con figuras como Ludwig Kaiser, Dominik Mysterio y el propio Gable, posicionándolo como un potencial retador al Campeonato Intercontinental.

Pero su impacto va más allá del ring. Penta Zero Miedo se ha convertido en un símbolo del orgullo mexicano, llevando el espíritu de la lucha libre nacional a los escenarios más grandes del mundo.

Con su lema “Cero Miedo”, inspira a una nueva generación de aficionados y luchadores que sueñan con seguir sus pasos.

La incógnita de su participación en RAW mantiene expectantes a los fans, pero una cosa es segura: cada vez que Penta Zero Miedo pisa el ring, la lucha libre mexicana se hace presente con toda su fuerza y pasión.