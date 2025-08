Brilló en la Liga BBVA MX, fue figura en la MLS y hoy está perdido en las adicciones

Brian Fernández es el jugador con pasado en la Liga BBVA MX y en la MLS que hoy parece estar perdido en las consecuencias de las adicciones. El futbol mexicano ha tenido estrellas que en la actualidad han perdido su rastro, como fue el caso de Santiago Ormeño, que hoy en día se encuentra sin club y ningún equipo lo quiere . Sin embargo, el caso del argentino es aún más preocupante.

Según la prensa argentina, Brian Fernández se encuentra desaparecido desde hace un mes y no se presenta a entrenar con Talleres de Remedios de Escalada, club de la Segunda División Argentina. El argentino se unió a dicha institución con el objetivo de relanzar su carrera tras varios episodios relacionados a las adicciones, pero parece no haber dado frutos. Por otro lado, el joven Elías Montiel busca consolidarse en la Liga BBVA MX .

Mexsport Brian Fernández se encuentra desaparecido en Argentina

Desde Talleres ya no saben cómo ayudar a Fernández, quien no juega desde el 14 de junio, fecha en la que Talleres (RE) cayó 1-0 ante Central Norte de Salta. Resulta que el delantero de 30 años dejó de asistir a los entrenamientos tras sufrir una lesión que lo dejó fuera por dos fechas. Desde ese entonces no ha vuelto a tener comunicación con el club argentino y su paradero es desconocido.

Brian Fernández y su problema con las adicciones

A lo largo de su carrera, el argentino ha tenido problemas con las sustancias químicas. En julio del año 2015, Fernández dio positivo a dos pruebas antidoping, ambas mientras jugaba con Racing de Argentina. En ese entonces, fue suspendido por un año y medio, y la sustancia detectada en sus exámenes fue cocaína.

Ya en el año 2019, Portland Timbers de la MLS le rescindió el contrato con un anuncio muy cauteloso. Pero al poco tiempo se pudo conocer que su ruptura se dio por dar positivo a una sustancia prohibida. “Brian Fernández consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa camellos”, revelaba Araceli Fessi, esposa de Brian Fernández, en el año 2023.

“Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante”, complementaba la modelo en el programa A24 de Argentina.

Brian Fernández supo brillar en la Liga BBVA MX

En el año 2018, Brian Fernández firmó contrato con Necaxa y en solo dos torneos, el argentino demostró su talento como goleador, pues en cuestión de 32 partidos disputados con los Rayos, logró marcar 18 goles y repartir 5 asistencias, siendo pieza fundamental para que el equipo llegará hasta las semifinales del Apertura 2018. Su gran nivel hizo que equipos como América o Rayados mostraran interés por su ficha, pero debido a sus problemas de adicción, terminó jugando en Estados Unidos.