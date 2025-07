Insólito: Denis Bouanga rechazaría al América, pero aceptaría jugar en este equipo de la Liga BBVA MX

Denis Bouanga rechazaría al América para jugar en Tigres de la UANL de cara al Torneo Apertura 2025. Desde el inicio del mercado de fichajes, la directiva azulcrema ha estado pujando por el delantero gabonés que milita en la MLS de los Estados Unidos, sin embargo, nunca ha podido avanzar concretamente por su fichaje. En estos últimos días, se pudo saber que LAFC aceleró por el sustituto de Denis Bouanga , pero este podría no llegar al América.

Distintos reportes aseguran que Bouanga no está muy convencido de fichar por el América a pesar de que se lo vendieron como ‘el mejor equipo de México’ y esto se debe a que el africano tendría preferencias dentro de la Liga BBVA MX: Tigres UANL. De esta manera, el delantero de 30 años podría darle la espalda a Las Águilas para sumarse al club universitario. Recientemente, los jugadores del América le hicieron un guiño a Denis Bouanga .

X Denis Bouanga podría llegar a Tigres y no al América

De todas formas, Tigres no ha hecho ningún ofrecimiento formal ni tampoco ha sondeado a Denis Bouanga en este mercado de fichajes, por lo que no es nada concreto que el ex Saint Etienne se vista de auriazul en las próximas semanas. Hasta la fecha, el único equipo de la Liga BBVA MX que ha pujado por él es el América y esta información no quiere decir que su llegada a Coapa esté caída.

🚨🇬🇦 Denis Bouanga QUIERE JUGAR en Tigres.



"América quiere a Denis Bouanga, pero ¿Denis Bouanga quiere al América? La respuesta es NO está muy convencido, él tiene una simpatía por un club mexicano y ese es Tigres UANL"



Vía @VladimirGarciaG. pic.twitter.com/OXzrTyTCQd — TF (@tigresfootball_) July 25, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué falta para que América cierre el fichaje de Denis Bouanga?

De acuerdo a distintas fuentes, América estaría buscando cerrar el fichaje del delantero gabonés durante este fin de semana. Sin embargo, su precoz llegada a Las Águilas dependerá de lo que suceda en las próximas horas con Heung-Min Son, el objetivo de LAFC para sustituir a Bouanga. Además, el equipo norteamericano pretende que el africano juegue la fase de grupos de la Leagues Cup, por lo que su llegada podría retrasarse.

¿Cuánto dinero pagaría América por Denis Bouanga?

Los reportes indican que América le ofrecería a LAFC unos 11 millones de dólares más Javairo Dilroun quien permanecería en la MLS al termino de la temporada (se encuentra cedido en LAFC). Todos los caminos indican que Bouanga terminará jugando para el América, pero si Tigres se mete en la carrera, el futuro del gabonés podría ser distinto.