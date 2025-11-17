¿La brujería está prohibida en el futbol? Este equipo la hizo a mitad de un partido

Las maneras de vivir el futbol en los distintos rincones del mundo permiten una variedad de experiencias, mismas que se convierten en historias. Así, las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026 dejaron uno de esos momentos tan propios de dicho rincón del mundo, pues aseguran que hubo brujería a mitad de la tanda de penales en el partido entre Nigeria y Congo. Esto fue lo que ocurrió.

¿Hubo brujería en el partido entre Nigeria y Congo?

Aquí parte de la magia de esta historia recae en que los favoritos se quedaron fuera del Mundial. Después de dejar fuera a otra favorita como Camerún, la República Democrática del Congo enfrentó a Nigeria y se fueron hasta los penales para definir al clasificado al Repechaje Internacional, mismo que se llevará a cabo en México a finales del 2026. Allí, Congo ganó la tanda 3-4 y se clasificó ante todo pronóstico.

Sin embargo, en medio de la euforia, descontrol y conflicto tras quedarse fuera del Mundial, el estratega nigeriano indicó que mostró frustración ante el cuerpo técnico contrario porque vio cómo uno de ellos practicaba brujería a mitad de los cobros desde el punto penal. Según él, había un hombre que movía una botella que no era agua o algún líquido común entre los futbolistas, asegurando que se trataba de un tipo de rito del vudú.

¿La brujería está permitida en el futbol mundial?

Como primer punto se debe indicar que aunque en occidente es conocida como brujería, muchas de las religiones de dichas partes del mundo, tiene un amplio abanico de ideologías. El vudú puede ser definido con ciertos conceptos que incluyen filosofía, medicina, justicia y religión. Ante eso, la acusación que hizo el estratega nigeriano queda un poco obsoleta al indicar que vio cómo hacían hechizos en el banquillo del Congo.

🚨 El DT de 🇳🇬 Nigeria perdió los estribos cuando se dio cuenta que un miembro del CT de 🇨🇩 RD Congo estaba usando "magia negra vudú" durante los penales.

RD Congo ganó 3-4 la tanda.



RD Congo ganó 3-4 la tanda. OJITO. 👀📿🔮 pic.twitter.com/v0Geq7iqme — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) November 17, 2025

Por ello, solamente hay un caso conocido donde estas creencias fueron totalmente repelidas y esto es en la Federación de Fútbol de Ruanda. Allí sí está especificado que la brujería (según la propia definición de la federación) podría traer sanciones económicas o incluso suspensión de partidos.