Canelo vs Scull: ¿Sabías que en Arabia Saudita no se puede hacer referencia a las brujerías y hechizos; estaría prohibido Harry Potter?

Este 3 de mayo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará ante William Scull en una batalla a celebrarse en Arabia Saudita, un territorio novedoso para los dos peleadores y donde existen usos y costumbres propias de su religión que es el Islam, así como relacionadas a su cultura.

En Arabia Saudita, entre muchos otros temas a tener conocimiento para los mexicanos y extranjeros en general, no deben consumir alcohol y no hay lugares en los cuales comprarlo; las muestras de afecto en las calles no son permitidas; por su religión, comer carne de cerdo está prohibido.

Además, escupir en las calles y no respetar códigos de vestimenta, son temas complejos y entre todo ello, destaca que temas relacionados con brujería o hechicería, son estrictamente vigilados.

Leyes y costumbres de Arabia Saudita que se deben de conocer al viajar

En el portal de Relaciones Exteriores de México, enlistan una serie de recomendaciones y comentarios en caso de viajar a Arabia Saudita , en donde destacan los siguientes puntos:

Arabia Saudita se rige por la Ley Islámica (Sharia), la cual se aplica también a los extranjeros residentes o visitantes.

Es muy importante que las personas de nacionalidad mexicana que planeen viajar o residan en Arabia Saudita tengan conocimiento de las leyes de ese país, así como las penas que se imponen cuando éstas son violadas.

Los lugares sagrados de “La Meca” y “Medina” únicamente pueden ser visitados por personas de confesión islámica.

Costumbres:

Es un país musulmán y sus reglas de usos y costumbres deben ser observadas estrictamente.

Existen llamados a la oración 5 veces al día y los rezos que prescribe la ley islámica tienen aproximadamente 30 minutos de duración. Los visitantes deben ser conscientes de que la inmensa mayoría de los servicios públicos se detendrán durante estos períodos.

Se recomienda comportarse con recato en todo momento.



¿Por qué está prohibida la brujería en Arabia Saudita?

Si bien no es que algún extranjero vaya a Arabia Saudita pensando en hacer brujería, es importante que estas prácticas o referencias sean evitadas, pues están vigiladas por la Unidad Anti Brujería de Arabia Saudita.

Por ello, libros y películas que hacen referencia a prácticas como hechicería, no serían permitidos, de tal modo que contenido como Harry Potter sea mal visto.

¿Dónde podrás ver la pelea de Canelo Álvarez en contra de William Scull?

El duelo de Canelo en contra de Scull del 3 de mayo, lo podrás seguir a través de Azteca Siete, La Casa del Boxeo, en cobertura especial desde Arabia Saudita con el análisis y comentarios del Box Azteca Team.