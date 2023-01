Pumas anuncia baja de Dani Alves para el juego contra Santos

Pumas sufre una baja importante para la Jornada 2 del Torneo Clausura 2023. Dani Alves no va a estar disponible en la visita del Club Universidad Nacional a la Comarca Lagunera, donde el equipo dirigido por Rafael Puente del Río se mide a Santos Laguna en la cancha del Estadio TSM Corona.

Mediante un comunicado, el conjunto del Pedregal dio a conocer un problema familiar del jugador de Brasil, motivo por el que se va a ausentar del compromiso.

“El Club Universidad Nacional A.C. lamenta el sensible fallecimiento de la madre de Joana Sanz, esposa de nuestro jugador Dani Alves.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, se lee en las redes sociales de Pumas.

Durante la Jornada 1 del certamen, en la que la escuadra de la UNAM vio sus primeros tres puntos ante Juárez, Dani Alves tuvo actividad durante 45 minutos y puso una asistencia.

Dani Alves busca su revancha con Pumas

En su primer torneo en la Liga MX, el Apertura 2022, el exjugador del Barcelona estuvo presente en 12 compromisos, disputando todos como titular. No obstante, los resultados no fueron los esperados al registrar una victoria, cinco empates y seis derrotas, lo que dejaría a Pumas fuera de la instancia de repechaje.

Ahora, en el Clausura 2023, Dani Alves vive su revancha. Y es que tras su llegada a la Liga BBVA MX, el defensor ya tiene fijada una meta con el conjunto universitario.

“Ser campeón con los Pumas. Esa es mi meta y yo vine aquí para eso. Yo no doy un paso atrás. Nunca. Siempre pasos para adelante y cuanto más difícil, más motivado. Así soy yo. No me acobardo.

Vine aquí con una misión y solo se acaba cuando se cumpla. El proceso siempre es duro. No hay que bajar los brazos”, dijo Dani Alves.

