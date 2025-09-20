Así le fue a Cruz Azul la última vez que jugó como local un viernes

La Máquina de Cruz Azul jugará en una fecha peculiar esta jornada 9 frente a Juárez FC en algo muy poco habitual, el conjunto cementero disputará su partido de local en viernes a penas por octava ocasión en la historia. De estas ocho veces, cinco ocurrieron en la era de torneos largos y la de este fin de semana representará la tercera en los torneos cortos.

La última ocasión que Cruz Azul fue anfitrión en casa un viernes, fue hace 13 años, el 17 de agosto de 2012, cuando en la jornada 5 del apertura 2012 empataron 1-1 frente a León. En aquella ocasión, Pablo Barrera y Luis Montes hicieron las anotaciones. Este viernes los celestes ahora dirigidos por Nicolás Larcamón marcarán un nuevo episodio jugando en viernes recibiendo a Bravos de Juárez.

Larcamón, analizó el duelo de esta noche

Una historia particular de Cruz Azul tomando en cuenta que disputa sus partidos de local en el estadio olímpico universitario y la Máquina buscará acompañar aprovechar la noche del viernes con un triunfo más en el mejor arranque de la Máquina en la historia de los torneos cortos con un técnico extranjero en el banquillo.

“Es un rival que no solo tiene un gran entrenador, sino que también tiene buenos intérpretes, buenas individualidades. Yo estoy convencido de que no es comparable a otras nóminas de, sí, claramente menor jerarquía. Yo sería respetuoso con la jerarquía que presentan todas sus líneas, porque en todos los puestos tiene jugadores más que aptos para competir muy bien, hasta incluso tiene un buen recambio. Enfrente tendremos un equipo que nos hará muy difícil el desarrollo del partido y nos llevará al límite para lograr ese triunfo que para nosotros también es importantísimo. Así que, en relación a la pregunta que me hacía tu colega, estamos muy claros de que lejísimo de caer en un abuso de confianza o de creer que el partido del viernes no sea de alto nivel de exigencia. Estamos muy conectados con todo lo que nos demandará esa primera presentación de tres que tendremos la semana que viene”, mencionó Nicolás Larcamón sobre el duelo de esta jornada.

