La posible alineación de Cruz Azul frente a Bravos de Juárez

La Máquina de Cruz Azul se mide a los Bravos de Juárez este vienes en el Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025.

La alineación del cuadro celeste vs Juárez

Posible Alineación Cruz Azul vs Bravos de Juárez

- Kevín Mier

- Willer Ditta

- Gonzalo Piovi

- Erik Lira

- Jorge Sánchez

- Rodolfo Rotondi

- Carlos Rodríguez

- Lorenzo Faravelli

- José Paradela

- Gabriel Fernández

- Ángel Sepúlveda

Cabe destacar el regreso de su goleador Ángel Sepúlveda después de su ausencia algunas semanas por un tema de lesión, mientras que tendrá la baja por suspensión de Jesús Orozco Chiquete y la duda hasta el último momento de considerar o no a su capitán Ignacio Rivero luego del choque que sufrió frente a los Tuzos del Pachuca la jornada anterior.

Baja sensible para Cruz Azul

Previo al duelo el entrenador de los celestes, Nicolás Larcamón habló sobre la posible baja de Ignacio Rivero que sufrió un aparatoso choque frente a Pachuca el pasado fin de semana y es duda para jugar ante Bravos de Juárez.

“Mira, Nacho recién hoy pudo reincorporarse a los entrenamientos, lógicamente fue un golpe muy fuerte, tuvo 12 puntos de sutura, sabemos que condiciona un poco la participación de él, pero bueno, sabemos también del estirpe del espíritu de nuestro capitán, un jugador que por más que tenga lo que tenga no se va a bajar ni de la convocatoria ni del partido, así que veremos mañana, porque hoy me transmitió las ganas de estar, las ganas por más del golpe que sufrió, de no perderse ni siquiera un partido, y bueno, nosotros sabemos lo importante que es, así que esperaremos a estas últimas horas antes de definir la convocatoria para ver cuál es su situación, pero confío que va a poder ser parte de la nómina que afronta el partido de Juárez”, mencionó Larcamón.

