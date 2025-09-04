¡La Roja luce su poderío! España domina en la visita a Bulgaria en duelo de eliminatoria UEFA rumbo al Mundial de México 2026

Se enfrentan este jueves Bulgaria vs España como parte de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial del 2026, donde el cuadro ibérico es amplio favorito para sacar la victoria sobre los bulgaros que no tienen muchas chances de ir a la Copa del Mundo. El resultado lo podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

El juego luce como un gran desafío para Bulgaria jugando en casa, en tanto que para España es una oportunidad más para fortalecer el cuadro sólido que tienen y que ya ganó hace un año la Eurocopa.

Ambos equipos, ubicados en el Grupo E, entran en acción, un sector en el cual España es el equipo más fuerte y donde también están Turquía y Georgia.



