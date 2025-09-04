¡La Roja luce su poderío! España domina en la visita a Bulgaria en duelo de eliminatoria UEFA rumbo al Mundial de México 2026
Bulgaria se enfrentó ante la poderosa España en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá del 2026. La Roja dominó y goleó en Sofía.
Se enfrentan este jueves Bulgaria vs España como parte de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial del 2026, donde el cuadro ibérico es amplio favorito para sacar la victoria sobre los bulgaros que no tienen muchas chances de ir a la Copa del Mundo. El resultado lo podrás seguir en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.
El juego luce como un gran desafío para Bulgaria jugando en casa, en tanto que para España es una oportunidad más para fortalecer el cuadro sólido que tienen y que ya ganó hace un año la Eurocopa.
Ambos equipos, ubicados en el Grupo E, entran en acción, un sector en el cual España es el equipo más fuerte y donde también están Turquía y Georgia.
Bulgaria vs España EN VIVO Eliminatoria UEFA Mundial 2026
Termina el partido | España se lleva la victoria sobre Bulgaria por 3-0
Con un plantel muy superior, un gol tempranero y un control en 90 minutos, España derrotó a Bulgaria por 3-0 en duelo de la UEFA en las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.
El primer gol lo hizo Mikel Oyarzabal al minuto 5 del partido; luego al minuto 30 Marc Cucurella anotó el segundo tras un rebote en jugada a balón parado.
Con un par de goles en el juego, ocho minutos después Mikel Merino anotó ante servicio de tiro de esquina de Gamal.
El mediocampista por izquierda, Mikel Merino se levantó y anotó el tercer tanto del juego que sentenció el marcador.
España se acercó a la meta de Bulgaria en 24 ocasiones, pero solo anotó tres veces y en la segunda parte bajó la intensidad, vinieron los cambios y terminaron de negociar la victoria.
Cerca de terminar el encuentro y el marcador no se mueve en Bulgaria
Con un dominio total de España, y permitiendo solo tres remates de Bulgaria y ninguno a la portería, los españoles se están echando a la bolsa tres puntos valiosos para la eliminatoria.
Además el equipo de Luis de la Fuente Castillo, tendrá que ajustar, pese a la victora solo encajaron tres goles, cuando tiraron 24 disparos y 12 de estos directos al arco rival de Vutsov.
Así las imágenes del encuentro de Bulgaria en contra de España de este jueves
Se fueron 60 minutos en el encuentro Bulgaria vs España
Con 30 minutos por jugarse, parece que la victoria se decidirá para España con el 3-0 que permanece en el marcador e inclusive podrían ampliar la ventaja. Las estadísticas en el primer tiempo, es de la posesión ha sido para España con un 77 por ciento ante un 23 de los búlgaros. España ha tirado 20 veces y de esos 11 han ido al arco.
En la tenencia de la pelota, los 533 pases de España ante 160 de Bulgaria definen ese parámetro.
El noventa por ciento de los pases para España han sido completados y acertados.
España curiosamente ha realizado más faltas con 10 ante seis de los locales.
Se reanuda el encuentro en Bulgaría
Suena el silbato que indica la reanudación del partido. España lo gana por 3-0 sobre Bulgaria y apunta a ampliar la ventaja sobre los locales.
Termina el primer tiempo, con ventaja parcial de España sobre Bulgaria
Con goles de Oyarzabal, Cucurella y Merino, España se va al descanso con ventaja de 3-0 en el encuentro de eliminatorias.
VIDEO | Así fue el GOL de Mikel Merino con asistencia de Yamal
Lamine Yamal asistió en tiro de esquina, donde Mikel Meirno se levantó y remató muy cercano al arco de Bulgaria para poner el tercer gol de la escuadra española.
Aqueí el VIDEO del tercer GOL.
¡Son tres goles y huele a goleada! Mikel Merino pone el tercer tanto para España
¡Cayó el segundo GOL! Marc Cucurella marca el segundo tanto
30' | En una jugada a balón parado en la que Yamal puso el centro al área, cayó el segundo tanto. Todo sucedió cuando un rebote le quedó pleno a Cucurella y controló con la pierza izquierda y de inmediato sacó un disparo de aire que salió como un rayo para poner el segundo gol para vencer así a Vutsov.
¡GOOOOOL! Mikel Oyarzabal abre el marcador
Muy temprano en el encuentro, la Selección de España que no había visitado el Estadio Nacional Vasil Levsky, se puso arriba en el marcador con gol de Mikel Oyarzabal.
¡Arranca el encuentro en Sofía, Bulgaria!
Lamine Yamal, uno de los hombres a seguir en el juego de Bulgaria ante España
El joven de 18 años Lamine Yamal, ha encantado al mundo del futbol y en su muy corta carrera, presume de haber sido ya campeón de Eurocopa con España y de haber llegado a una Final de Nations League.
Se pronostica que su impacto en la Selección de España el próximo año, un tanto más maduro, fuerte y motivado por el reto, sea la principal carta de la Selección para poder ganar la Copa del Mundo.
Su valor de 200 millones de euros y lo que sigue elevándose lo tienen como el prospecto o realidad más grande en el futbol global.
Así luce el flamante vestidor de España para enfrentar a Bulgaria
Con jugadores de alto calibre, España se enfrenta a Bulgaria en donde los nombres y los contrastes son claros, y para ello la imagen del vestidor de los ibéricos que comparten en sus redes sociales.
Los jugadores a seguir en el Bulgaria vs España rumbo al Mundial del 2026
Este jueves se enfrentan en Sofía, Bulgaria, la selección local ante la española que es muy sólida y que es de las favoritas a ser campeona del mundo en el Mundial del próximo año.
Estos son los jugadores a seguir en el compromiso de la UEFA.
España: Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri (regresa tras lesión)
Bulgaria: Kiril Despodov, Ilia Gruev, Bozhidar Kraev
Las alineaciones OFICIALES de Bulgaria vs España
Se enfrentan este jueves en el Estadio Nacional Vasil Levski, en Sofía, las selecciones de Bulgaria y España, que mandan lo mejor que tienen a su alcance para llevarse los tres puntos en este compromiso rumbo al Mundial del 2026.
Bulgaria (1-5-4-1)
- Portero: Dyulgerov
- Defensas: Minkov, Petrov, Nedyakov, Nurnberger
- Medios: Petkov, Gruev, Milanov, M. Petkov
- Delanteros: Despodov, Mincev
España (1-4-3-3)
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Carvajal, Cubarsí, Huijsen, Porro
- Mediocampistas: Pedri, Rodri, Zubimendi
- Delanteros: Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams