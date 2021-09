Lewandowski ganó la Bota de Oro 2020. Superó a Messi y CR7

El polaco Robert Lewandowski fue el ganador de la Bota de Oro 2020 que se entrega al máximo anotador de la temporada en Europa. El futbolista del Bayern Múnich hizo una temporada sensacional, anotó 41 goles en 29 partidos disputados la Bundesliga . Anotaciones con las que rompió el récord de Gerd Müller de 40 tantos en la temporada 1971 - 1972.

Este premio que se entrega desde el año 1968 a quien anote en mayor número de ocasiones. En esta edición el ganador dedicó este honor a su esposa, “Tengo que dar las gracias a mi esposa, ella es un gran apoyo para mí y una motivación, cuando las cosas van un poco menos bien”, dijo durante la ceremonia organizada en el museo del Bayern, en el interior del Allianz Arena de Múnich.

Competencia futbolística

Además aseguró que su competencia en el futbol es contra él mismo y no con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi . “Compito conmigo mismo. Lo que ellos dos han hecho es algo que quizás no vuelva a repetirse. Pero me concentro en lo que yo puedo rendir. Eso es algo que exige trabajo y respeto”, dijo Lewandowski.

Un logro para el Bayern

El presidente del Club alemán, Hebert Heiner, aplaudió lo logrado por Lewandowski y dejó ver que este es un pequeño logro para toda la institución. “Esto no ha terminado, aún tenemos hambre de títulos”, aseguró hablando de la presente temporada donde quieren dominar nuevamente en todas las competencias.

El delantero también mandó un mensaje en sus redes sociales. “Quiero agradecer a mi familia, compañeros, entrenadores y a todo el equipo de Bayern Múnich, Estoy extremadamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos como equipo. ¡Gracias!

Los máximos ganadores

El delantero del club bávaro es el segundo futbolista de la Bundesliga en obtener la Bota de Oro, después de Gerd Müller en 1970 y 1972. Los que lideran como máximos ganadores de este honor son Lionel Messi con seis botas, Cristiano Ronaldo con cuatro y los legendarios Eusebio, Marco van Basten y el brasileño Ronaldo figuran en el palmarés de galardonados.