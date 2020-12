Pronósticos de los partidos Jornada 10 Bundesliga 2020

La Jornada 10 de la Bundesliga tendrá grandes emociones en la parte baja, media y alta de la tabla, en donde destacan los partidazos de Hertha Berlin vs FC Union Berlin, mismo que tendremos en exclusiva por aztecadeportes.com y el duelazo de altos vuelos entre el poderoso FC Bayern Múnich y el ascendente Red Bull Leipzig.

Las acciones comienzan este viernes 4 de diciembre en punto de las 13:30 horas del centro de México, en duelo que podrás disfrutar en exclusiva a través de la señal de aztecadeportes.com en compañía de los mejores narradores del mundo Mundial.

Pronósticos de la Jornada 10 de la Bundesliga

Hertha Berlin vs FC Union Berlin: el conjunto local es ligeramente favorito en las casas de apuestas, sin embargo, los visitantes tienen ocho puntos más a pesar de tener una nómima menor y están raspando los lugares que dan lugar en la UEFA Europa League, algo que sería histórico para un club que apenas lleva dos años en la máxima división de Alemania.

El poderoso Bayern Múnich sigue dominando lo más alto de la Bundesliga, y con 22 puntos, es el líder general de la competencia, unidades por encima de su rival en turno, el Red Bull Leipzig, que de conseguir un triunfo en la Allianz Arena, le quitaría el luegar de honor a los ‘Bávaros'. Sin embargo, las apuestas favorecen a los locales con un contundente y aplastador -200 por un +600 de los dirigidos por Julian Nagelsmann.

Armininia Bielefeld vs Mainz. Pronóstico: Mainz.

Colonia vs Wolfsburg. Pronóstico: Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund. Pronóstico: Dortmund.

Friburgo vs Borussia Monchengladbach. Pronóstico: Monchengladbach.

Werder Bremen vs Sttugar. Pronóstico: Stuttgart.

Schalke 04 vs Bayer Leverkusen. Pronóstico: Leverkusen.



Hoffenheim vs Augsburgo. Pronóstico: Hoffenheim.

¿Dónde y cuándo ver Hertha Berlin vs FC Union Berlin EN VIVO?

Este partido se jugará en el Estadio Olímpico de Berlín y podrás disfrutarlo en punto de la 1:30 pm a través de la señal de aztecadeportes.com ,la APP Oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales de Facebook y Youtube totalmente GRATIS y EN VIVO.