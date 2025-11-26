¿Burla a Lamine Yamal? Esto fue lo que dijo uno de los jugadores españoles del Chelsea

El guardameta español, Robert Sánchez, cargó fuerte contra Lamine Yamal luego de la victoria del Chelsea 3-0 sobre el Barcelona en la jornada 5 de la UEFA Champions League en el Stamford Bridge, en donde Marc Cucurella (marcador de Lamine) recibió el premio al mejor jugador del partido.

"Lo tiene en el bolsillo", señaló el arquero del Chelsea tras ser cuestionado por la actuación de Cucurella sobre Yamal que salió de cambio al minuto 80. "Todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League", agregó Sánchez tras el triunfo.

El Chelsea consiguió su tercera victoria del torneo para llegar a 10 puntos y colocarse en la quinta posición de la tabla, los blues quieren volver a ser protagonistas de un torneo europeo luego de conquistar el Mundial de Clubes en el verano.

“Sé la calidad que tenemos nosotros, sabemos cómo jugaban, los hemos enfrentado y hemos ganado cara a cara. En partidos contra grandes rivales siempre damos la talla. Somos un equipo que en momentos grandes siempre crecemos y lo hemos hecho una vez más. Es solo un partido más", señaló Robert Sánchez tras el encuentro.

Por su parte, el Barcelona se encuentra en el décimo quinto puesto de la tabla con solo siete unidades en cinco jornadas; ¿Favorito el Barça? Favoritos nosotros", mencionó el guardameta del Chelsea tras ser cuestionado en zona mixta.