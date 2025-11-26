¡Amenazan con no jugar! Futbolistas en Europa estarían pidiendo la salida del entrenador de su Selección para el Mundial 2026

Diferentes medios en Uruguay, han dado a conocer que hay dos futbolistas que juegan en Europa que estarían pidiendo la salida del entrenador de su Selección para el Mundial 2026.

Los dos jugadores que estarían pidiendo la salida de Marcelo Bielsa de la Selección de Uruguay son Federico Valverde y Darwin Núñez. Los dos futbolistas no vendrían a disputar los encuentros correspondientes con la selección hasta que deje de ser el entrenador.

"Los jugadores señalados son Federico Valverde y Darwin Núñez le comunicaron a Jorge Giordano antes de los amistosos que mientras Marcelo Bielsa siga siendo el DT de @Uruguay , no vendrán más a disputar los encuentros correspondientes con la selección. Horas claves para la continuidad del argentino".

#AHORA en #UstedQueOpina informamos sobre lo último de la selección uruguaya. Hay importantes jugadores de la selección uruguaya que no estarían dispuestos a seguir trabajando con Bielsa y ya lo habrían hecho saber en la interna. 🔴 https://t.co/VPRRhBgNQ1 pic.twitter.com/7toeINSz1h — Sport 890 (@Sport890) November 25, 2025

Por el momento, la selección de Uruguay no ha dado a conocer alguna postura sobre las noticias de los diferentes medios del país, se espera que en las próximas horas se de una mayor información al respecto.

Por otra parte, ninguno de los dos jugadores mencionados ha dado a conocer alguna postura para desmentir o confirmar la información que sale en su entorno.

Los números de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Marcelo Bielsa tomó el mando de la Selección de Uruguay desde mayo de 2023 y estos son los números que ha tenido:



Partidos jugados: 35

Victorias: 16 (45,7%)

Empates: 12

Derrotas: 7

Goles a favor: 50

Goles en contra: 26

Diferencia de goles: +24

Desglose por competición:

