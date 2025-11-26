deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¡Amenazan con no jugar! Futbolistas en Europa estarían pidiendo la salida del entrenador de su Selección para el Mundial 2026

Dos jugadores habrían pedido la salida del entrenador de su Selección para el Mundial 2026

Trofeo de la Copa del Mundo 2026
Getty Images
Las entradas para el Mundial 2026 saldrían a la venta a fines de 2025.
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Compartir

Diferentes medios en Uruguay, han dado a conocer que hay dos futbolistas que juegan en Europa que estarían pidiendo la salida del entrenador de su Selección para el Mundial 2026.

Los dos jugadores que estarían pidiendo la salida de Marcelo Bielsa de la Selección de Uruguay son Federico Valverde y Darwin Núñez. Los dos futbolistas no vendrían a disputar los encuentros correspondientes con la selección hasta que deje de ser el entrenador.

"Los jugadores señalados son Federico Valverde y Darwin Núñez le comunicaron a Jorge Giordano antes de los amistosos que mientras Marcelo Bielsa siga siendo el DT de @Uruguay , no vendrán más a disputar los encuentros correspondientes con la selección. Horas claves para la continuidad del argentino".

Por el momento, la selección de Uruguay no ha dado a conocer alguna postura sobre las noticias de los diferentes medios del país, se espera que en las próximas horas se de una mayor información al respecto.

Por otra parte, ninguno de los dos jugadores mencionados ha dado a conocer alguna postura para desmentir o confirmar la información que sale en su entorno.

Los números de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Marcelo Bielsa tomó el mando de la Selección de Uruguay desde mayo de 2023 y estos son los números que ha tenido:

  • Partidos jugados: 35
  • Victorias: 16 (45,7%)
  • Empates: 12
  • Derrotas: 7
  • Goles a favor: 50
  • Goles en contra: 26
  • Diferencia de goles: +24

Desglose por competición:

  • Eliminatorias Mundial 2026 (18 PJ): 7 victorias, 7 empates, 4 derrotas → Clasificó al Mundial sin problemas (terminó en 4.º puesto).
  • Copa América 2024 (6 PJ): 3 victorias, 2 empates (avanzó en penales), 1 derrota → Tercer puesto.
  • Amistosos (11 PJ): 6 victorias, 3 empates, 2 derrotas → La última derrota fue el 1-5 ante Estados Unidos en noviembre de 2025.
Uruguay
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×