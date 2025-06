Fue la burla de Sudamérica, llegó a valer 70 millones y hoy vale solo 2... aun así, River lo quiere

Alexis Sánchez es uno de los futbolistas que está en carpeta de River Plate desde hace unos meses y esto fue confirmado por el propio jugador. El ‘Niño Maravilla’ viene de quedarse afuera del Mundial 2026 con Chile, siendo la tercera ausencia consecutiva de su equipo en la cita mundialista y generando burlas. Lo cierto es que el Millonario está buscando al reemplazo de Franco Mastantuono, quien ya es futbolista del Real Madrid .

“Me han contactado la otra vez, pero a veces uno quiere estar en Europa. Me gusta el futbol europeo. Y se verá, porque también hay muchas puertas abiertas, pero la idea es tener una continuidad en el futbol”, era lo que decía Alexis sobre la posibilidad de fichar por River en zona mixta, luego de la derrota por 1-0 ante Argentina por Eliminatorias Sudamericanas. Mientras tanto, Mastantuono recibirá un salario mayor al que tenía en River Plate .

Alexis Sánchez es el futbolista que busca River.

“En este momento estoy para decidir, para jugar. Tuve la mala suerte de no hablar con el entrenador (Kosta Runjaić), que es lo más importante al final en el futbol, y que me sirva de experiencia... La idea mía es tener continuidad y poder jugar”, fue lo que añadió el chileno, quien también advirtió que buscaría salir de Udinese, su actual club, en caso de no tener continuidad en la próxima temporada.

¿Cuál es el valor de Alexis Sánchez en la actualidad?

Alexis Sánchez supo ser uno de los mejores jugadores de la Premier League vistiendo la playera del Arsenal y es que en el año 2018 tuvo su valor de mercado más alto: 70 millones de euros, según Transfermarkt. Sin embargo, en 2025, su precio se desplomó y ya con 36 años se devaluó a los 2 millones. Eso no quita que el chileno haya tenido una carrera de ensueño, jugando para equipos como FC Barcelona, Manchester United o Inter de Milán.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexis Sánchez en Italia?

Si bien es cierto que el delantero está atravesando los últimos años de su carrera, aún tiene contrato vigente en Europa. La plataforma Transfermarkt indica que Alexis aún tiene vínculo con el Udinese hasta el 30 de junio de 2026, es decir, un año más. No obstante, cabe resaltar que el propio jugador confirmó que si no va a ser titular en Italia, buscará cambiar de equipo, siendo River una posibilidad.