¡ÚLTIMA HORA! La onceava Selección en conseguir su boleto al Mundial de 2026

Este martes 10 de junio del 2025, una nueva Selección logró conseguir su pase al Mundial de 2026, convirtiéndose en la onceava selección clasificada.

Faltando un día para estar oficialmente a un año del inicio del Mundial de 2026, una nueva selección logró conseguir su boleto a la Copa del Mundo. Se trata de la Selección de Australia.

🇦🇺🎟️ Australia have punched their ticket to #FIFAWorldCup 26! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/9cQctZIO3R

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2025