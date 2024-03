‘Cabecita’ Rodríguez deja “recadito” a Jardine al ser presentado con el Portland Timbers

La etapa del ‘Cabecita’ Rodríguez con el América, oficialmente terminó. El uruguayo dejó Coapa para fichar con el Portland Timbers de la MLS y ahora, el delantero ha dejado un “recadito” para su exentrenador, André Jardine.

La salida del uruguayo se dio, principalmente porque estaba en búsqueda de más minutos. Con Jardine como entrenador, el delantero fue relegado a la banca, por lo que quería un club en donde le garantizaran más oportunidades.

Las palabras del ‘Cabecita’ Rodríguez a André Jardine

En su presentación oficial como jugador del Portland Timbers, el ‘Cabecita’ Rodríguez aseguró que llega de la mejor manera y si se llega{o a perder algún partido con las Águilas, fue meramente decisión técnica, ya que él se encontraba al cien físicamente.

“No paré ningún segundo desde que estaba en México. Sí me perdí un par de partidos pero fue por decisión del técnico de dejarme apartado. Estoy muy contento, feliz de estar y no veo la hora de que me autoricen la visa para poder jugar”, declaró.

En la misma línea, el ‘Cabecita’ aseguró que en América cumplió un ciclo, además de reconocer que no estaba teniendo los minutos que buscaba. Es por eso que se siente agradecido de que el Portland Timbers le haya abierto la puerta.

“Me sentía como que había cumplido un ciclo en el América y no estaba teniendo tanta participación. Estoy muy contento, espero hacerlo mejor de lo que estaba antes”, aseveró el charrúa, quien dejó Coapa prácticamente a mitad del torneo.

¿Cuándo podría ser el debut del ‘Cabecita’ Rodríguez con el Portland Timbers?

El próximo partido del Portland Timbers, será en la MLS frente al Philadelphia Union. Por la premura, luce complicado que el uruguayo sume minutos. No obstante, podría ser en el siguiente frente a Vancouver Whitecaps, donde tenga los primeros minutos con su nuevo club.

