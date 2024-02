Sebastián Cáceres justifica MALA RACHA del América

Después de la derrota frente al Real Estelí de Nicaragua, por la Copa de Campeones de la Concacaf, el América ha sido blanco de fuertes críticas, agudizadas por una racha de tres partidos sin ganar; sin embargo, su defensor central, Sebastián Cáceres, no considera que se trate de una debacle en el vigente campeón del futbol mexicano.

“Las alarmas no se encienden. La sensación es para los demás, pero no es así. No hemos cambiado la forma de trabajar, ni nada. Fueron errores puntuales, pero son cosas que se pueden corregir y no es que pasemos por un mal momento. Quizá, el momento no acompaña con lo plasmado en la cancha, pero creo que hemos hecho buenos partidos, aunque no lo hemos reflejado en el marcador”, dijo.

América se puede dar lujos gracias a un plantel amplio | En Caliente

América pide calma a su afición



Antes de enfrentar a León, por la Jornada 6 del Clausura 2024, el zaguero uruguayo se mostró convencido del discurso de calma que pronunció para el sector del americanismo que se encuentra inquieto por el desempeño de su equipo.

“Creo que es normal que, en algún momento, un equipo pierda o no pueda jugar bien. Le pasa a todos los equipos del mundo. No hay un equipo que no pierda en 100 juegos o que no le hagan goles. No se pueden mantener todos los juegos el mismo nivel. Es normal. Son seguidos los partidos, el físico se ve afectado, puede que no estemos tan finos en algunas situaciones”, reflexionó.

Uno de los elementos más señalados por la afición, tras el insípido lapso que atraviesan las águilas, es el también defensa, Emilio Lara. Desde la experiencia, Cáceres reveló cómo lo han arropado al interior del ‘Nido’.

“Sí, a lo mejor es duro. Ya lo hablé con él, porque me pasó algo similar. Es una persona autocrítica y aprenderá de esto. Es muy joven y es normal que esto le pase, creo que va a mejorar y va a recapacitar por las cosas que faltaron, pero no le afectará. Le gusta entrenar, dar lo mejor, la experiencia lo curtirá”, sentenció.

