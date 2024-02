Ramón Juárez responde a las críticas por derrota del América en Nicaragua

El tropiezo frente al Real Estelí de Nicaragua, en el duelo de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, desató todo tipo de comentarios alrededor del Club América, cuyo valor de nómina le dio un estatus de favorito al que faltó dentro del terreno de juego.

Para el juego de vuelta, las águilas deberán remar contracorriente y, aunque algunos en su entorno dan por hecho que la voltereta se concretará, el defensor central azulcrema, Ramón Juárez, pidió no basarse en la jerarquía para garantizar algo que, únicamente, se resolverá sobre el césped del Estadio Ciudad de los Deportes.

“Creo que las críticas se deben tomar con su justo valor. Tenemos claro en el plantel la exigencia de lo que es América y la afición que tenemos, que quieren victoria tras victoria. Trabajamos para eso y somos conscientes, debemos darles alegrías, son una afición exigente. Nosotros tenemos claro que no se gana con el escudo y somos bastante humildes para reconocerlo. Hubo desatenciones y, con el respeto que el rival merece, sea cual sea, sabemos la exigencia y buscaremos regresar a la senda del triunfo para dar alegría”, dijo en conferencia.

La sede no será clave para el América

El canterano americanista fue cuestionado acerca de las implicaciones que podría traer no disputar el duelo de vuelta en el Estadio Azteca, que no estará apto por la celebración de un concierto de la cantante Karol G. Su respuesta distó de llegar a la justificación y no colocó la sede como un punto clave para definir la eliminatoria.

“Creo que siempre queremos jugar en el Estadio Azteca. Como equipo, nos encanta el estadio que tenemos, pero las excusas no existen y, por jugar en otro estadio o por cualquier situación que venga, las excusas no van y trataremos de dar nuestro mejor partido en esa cancha”, finalizó.

