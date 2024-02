¿Preocupante? Refuerzo estelar de Chivas no aporta en la cancha

Las Chivas del Guadalajara viajaron a tierras potosinas el fin de semana pasado y vencieron a domicilio al Atlético de San Luis, con ello el Rebaño Sagrado hiló su segundo triunfo en fila en el Clausura 2024. Los de la Perla Tapatía se ubican en el noveno escalón de la tabla a pesar de que dos de sus grandes refuerzos todavía no aportan lo que la afición está esperando de ellos. Por un lado, Javier ‘Chicharito’ Hernández no podrá pisar la cancha hasta marzo debido a una lesión, mientras Cade Cowell todavía no se encuentra con su mejor nivel.

El futbolista nacido en California despertó la controversia con su llegada al cuadro rojiblanco, ello a pesar de ser legalmente mexicano. La expectativa era que el delantero callase las críticas con sus goles, cosa que después de cinco jornadas no ha ocurrido. Cowell todavía no ha podido gritar su primer gol enfundado con la camiseta de las Chivas y algún sector de la afición comienza a mostrar preocupación. Obviamente, los recientes resultados ayudan a alivianar la situación.

Hasta el momento el otrora jugador del San Jose Earthquakes de la MLS ha disputado cuatro cotejos con los de Fernando Gago, saliendo de titular únicamente frente al Toluca. Totaliza 145 minutos y ni una sola diana o pase para gol. Frente a los Tigres en su estreno tuvo dos fallas costosas en la derrota por la mínima. No solo eso, sino que ha disparado a puerta una vez en lo que llevamos de Clausura 2024. Tras cinco duelos, las Chivas han marcado siete goles.

Lo anterior no es algo que deba sorprender tanto, previo a su aterrizaje en Guadalajara el atacante de 20 años festejó un gol en 11 partidos con San Jose. Antes había perforado las redes de Trinidad y Tobago representando a los Estados Unidos en la Copa Oro que México se llevó.

Próximos partidos de Chivas en Liga BBVA MX

Las Chivas del Guadalajara recibirán en el Estadio Akron al FC Juárez el sábado 10 de febrero en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México. Dicho encuentro corresponde a la Jornada 6 del Clausura 2024. El viernes 16 de febrero hacen el viaje a Mazatlán para medirse a los Cañoneros.

