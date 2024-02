Helmut Marko tiene una visión sobre el futuro de Checo Pérez

Con la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari a partir de 2025, se ha alborotado el mercado de la Fórmula 1 y los medios de comunicación ha comenzado a colocar en distintos asientos a los pilotos cuyos contratos expiran al finalizar la campaña 2024.

Hemos escuchado desde que Carlos Sainz podría ir Red Bull, hasta que Checo Pérez podría sustituir a Hamilton en Mercedes. Sin embargo, en Red Bull tienen claro que el mexicano es la primera opción para renovar en la estructura de la bebida energética, y así lo confirmó el asesor del equipo, Helmut Marko.

“La situación de lujo en la que nos encontramos es que no tenemos prisa. Tenemos muchas opciones. Creo que es el asiento que Checo no debe perder. Él es a quien respaldamos, es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo este año, no hay razón para que no lo extendamos hasta 2025. Pero se basaría únicamente en lo que logre durante lo que será una gran parte de la temporada”, expresó el dirigente en una entrevista para Sport.de.

La opinión de Helmut Marko sobre Lewis Hamilton

Quien cimbró al Fórmula 1 fue Ferrari, con el fichaje de Lewis Hamilton a partir de 2025, y en la opinión de Marko, Hamilton no veía la manera en la que Mercedes pudiera levantarse del mal momento que atraviesan sus autos, y prefirió firmar con los de Maranello para la etapa final de su carrera en la categoría reina, pues el siete veces campeón mundial tiene 39 años y busca ser campeón por lo menos una vez más.

“Esto es lo mejor que le pudo haber pasado a la Fórmula 1 en este momento. Está la fascinación por Ferrari y Hamilton ha perdido la fe en Mercedes”, señaló el experimentado dirigente.

