¿Caído el pase de Miguel Borja? Esto debería pasar para que Tigres lo compre

Para completar el fichaje de Miguel Ángel Borja, Tigres debería pagar la suma de dinero de 4 millones de dólares que solicita River Plate. En estas últimas horas, se especuló sobre la llegada del colombiano a México, quien se sumaría al ataque junto a Ángel Correa, quien tendrá un contrato interesante en el club felino . Sin embargo, aún queda mucho por negociar para que el futbolista millonario deje la Liga Argentina.

Según pudo informar el periodista César Luis Merlo, en estos momentos, el pase de Miguel Borja a Tigres está caído. “En Tigres me aseguraron ´esto está caído, no se hace´”, mencionó en su cuenta de X. Sin embargo, existe la posibilidad de que River cambie su postura, ya que según el cronista, pero los argentinos deberían bajar los 4 millones de dólares que solicitan por el traspaso del ‘Colibrí', dinero que Tigres (quien ya perdió a Diego Reyes) , no está dispuesto a pagar.

Getty Images Tigres debería pagar 4 millones por Miguel Borja para contratarlo.

Resulta que la directiva de Tigres había llegado a un acuerdo contractual con Miguel Borja para que sea refuerzo felino de cara al inicio del Torneo Apertura 2025, pero las elevadas pretensiones de River Plate hicieron que las negociaciones no avanzaran. No obstante, aún existe la posibilidad de que el ‘Millonario’ sea más permisible, ya que el colombiano no es titular con Marcelo Gallardo, siendo incluso hasta el tercer delantero del equipo en su consideración.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Borja con River Plate?

El futbolista con pasado en Palmeiras de Brasil aún tiene contrato vigente con River hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que le restan 6 meses más de contrato. En caso de no cambiar de equipo en este mercado de pases, Borja podría negociar con cualquier equipo para firmar un preacuerdo y así llegar gratis a principios de 2026.

El valor de mercado de Borja es de 3.5 millones de euros, según Transfermarkt, y su futuro podría estar en la Liga BBVA MX. Pero por ahora, lo de Tigres parece dilatarse y, quizás, caerse.