ÚLTIMA HORA: Histórico de Tigres se despide del equipo

De cara al Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los Tigres suman una baja para la nueva campaña. Dirigidos por Guido Pizarro, el conjunto de la UANL se despide de Diego Reyes, zaguero de 32 años de edad que no dio detalles de su futuro.

“Hoy me toca despedirme de esta institución que ha sido mi casa durante los últimos 6 años. No es fácil poner en palabras todo lo que siento, porque aquí crecí no solo como futbolista, sino también como persona.

“Gracias a cada compañero, entrenador, cuerpo técnico, directiva y afición que me acompañó en este camino. Me llevo grandes aprendizajes, amistades que conservaré para siempre y recuerdos que quedarán marcados en mi corazón.

“Portar estos colores ha sido un orgullo inmenso. Defender este escudo, sentir el aliento de nuestra afición y formar parte de la historia de un club tan grande es algo que siempre voy a agradecer. Hoy cierro este ciclo con gratitud y con el corazón lleno de cariño. Gracias Tigres, siempre serán parte de mí", se lee en la cuenta de Instagram del defensor.

Logros de Diego Reyes con Tigres

Jugando para Tigres, Diego Reyes tuvo un registro de 155 partidos jugados con una marca de siete goles y dos asistencias. Entre sus logros con el cuadro de Nuevo León, el zaguero se hizo de un título de Liga BBVA MX, un Campeón de Campeones y una Concachampions.

La nueva campaña para la escuadra comandada por Guido Pizarro comienza el sábado 19 de julio cuando reciban a los Bravos de Juárez en la Jornada 2 del Apertura 2025, pues su duelo de la Fecha 1 frente a Chivas se encuentra reprogramado para jugarse en septiembre.

