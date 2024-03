El quarterback Caleb Williams le guiña el ojo a Chicago Bears

Caleb Williams, el mejor prospecto del futbol americano colegial para ser seleccionado en los primeros puestos del Draft 2024 de la NFL, le guiñó el ojo al equipo de Chicago Bears.

“He trabajado duro para eso. He empleado todo el tiempo, esfuerzo y energía para lograrlo. No pienso en un plan ‘B’, así es como hago las cosas en mi vida; me mantengo en el plan ‘A’ y luego, si las cosas no funcionan encontraré una manera de hacer que el plan ‘A’ funcione”, dijo el quarterback en la conferencia de prensa más esperada del ‘NFL Scouting Combine’.

Te podría interesar: Jerry Jones: “Dak Prescott puede jugar mejor”

Caleb Williams aclara comentarios sobre los Bears

Botanita Pambolera: Los campeonatos de goleo de Santos

Caleb Williams es un quarterback de 22 años que obtuvo el Trofeo Heisman, que se otorga al jugador más valioso del futbol colegial, en el 2022 en su paso por los USC, con los que estuvo hasta el año pasado.

El quarterback nacido en Washington, D.C., mide 1.85 metros, pesa casi 98 kilogramos; tiene un estilo de juego que hace que lo comparen con Patrick Mahomes, la estrella que ha llevado a los Kansas City Chiefs a ganar tres Super Bowls, dos de ellos en las dos recientes temporadas de la NFL.

Caleb Williams platicó con los medios de comunicación en el ‘NFL Scouting Combine’, en el que los mejores talentos del futbol colegial se muestran ante los equipos de la NFL.

Este evento inició el pasado 29 de febrero y concluirá el próximo 3 de marzo en el Lucas Oil Stadium, hogar de los Indianapolis Colts.

El joven pasador acabó con la polémica que generaron sus declaraciones vertidas hace unos meses en las que dejaba entrever que no le gustaría ir a Chicago Bears.

“Se malinterpretó. Fue un poco gracioso cuando vi los informes al respecto, pero claro que estaría emocionado de jugar en los Bears”, mencionó.

Justin Fields podría salir del equipo de Chicago

Las malas actuaciones de Justin Fields, actual quarterback de Chicago, presagian que será cambiado a otro equipo, por lo que los Bears necesitarán un quarterback franquicia en quien confiar el futuro.

Caleb se ha reunido en el ‘NFL Scouting Combine’ con el head coach de los Bears, Matt Eberflus, el gerente general, Ryan Poles y otros entrenadores y directivos.

Te podría interesar: ¡De lujo! Los Chiefs planean millonarias renovaciones en Arrowhead

El pasador dijo que lo único que necesita saber del equipo es; "¿necesitan ganar?, porque eso es lo que quiero”, puntualizó.

Los Chicago Bears tienen la selección número uno del Draft 2024 que se efectuará entre el 25 y 27 de abril, posición que se presume utilizarán para seleccionar a Caleb Williams.