Este será el calendario de Chivas previo al Clausura 2023

Las Chivas quedaron fuera del Apertura 2022. El Rebaño Sagrado fue eliminado por el Puebla, en el Repechaje del Futbol Mexicano, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, pero caer en la tanda de penaltis, por marcador de 5-4.

Tras el descalabro, los jugadores rojiblancos regresaron a Guadalajara, y por la tarde se dieron cita en Verde Valle, para atender las indicaciones del club, de cara al próximo torneo, el Clausura 2023.

Resumen: Puebla 1 (5) - (4) 1 Chivas | Repechaje | Liga BBVA MX

Las Chivas tendrán tres semanas de vacaciones

De acuerdo con un comunicado que publicaron los rojiblancos el equipo rompió filas este lunes 10 de octubre, y volverán hasta el día 31 del mismo mes para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor.

Luego de eso, Chivas dará a conocer las fechas y sedes de la pretemporada del equipo, pero ya tienen programado un compromiso amistoso en España contra el Athletic de Bilbao, para el próximo 11 de diciembre.

El futuro de Chivas en el Clausura 2023

Aún no hay nada decidido en el Rebaño Sagrado, por el momento Ricardo Cadena sigue al frente del banquillo de los tapatíos, aunque lo que sí se espera es que pueda haber una limpia, jugadores como: Hiram Mier, el ‘Pollo’ Briseño, Miguel Ponce, e inclusó Jesús Molina, quien después de una lesión no pudo regresar al nivel que alguna vez mostró.

Incluso varios jugadores salieron a hablar. Fernando Beltrán, quien una vez saliendo de Verde Valle declaró:

“Cuando empezamos a ganar o empezamos a tener esa racha positiva al final, nos empezamos a conformar cuando no hemos ganado nada, y esa es nuestra realidad, no hemos ganado nada y por tener tres o cuatro partidos no nos alcanza para poder competir. Cuando tenemos que dar golpes de autoridad, no los damos tampoco, cuando son partidos importantes no los damos, nos toca estar con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, nadie está seguro”.