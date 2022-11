OFICIAL: Este es el calendario del Clausura 2023 de la Liga MX

Durante el último partido de la Selección Mexicana de preparación para el Mundial de Qatar 2022 frente a Suecia, la Liga MX anunció el calendario del Clausura 2023.

Una vez que termine el Mundial de Qatar 2022, las ligas reanudarán actividades. En esta ocasión, Pachuca arrancará como campeón defensor del futbol mexicano, luego de haber derrotado en la final del Apertura 2022 al Toluca. Los dirigidos por Guillermo Almada debutarán en el nuevo torneo, enfrentándose al Puebla.

Desde el 30 de octubre del presente año no ha rodado el balón en el futbol nacional.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

¿Cuándo empieza el Clausura 2023?

El torneo arrancará motores el viernes 6 de enero cuando los Hidrorayos del Necaxa reciban al Atlético San Luis en el Estadio Victoria.

La primera fecha será:

América vs Gallos Blancos de Querétaro

Atlas vs Toluca

Necaxa vs Atlético San Luis

Club Tijuana vs Cruz Azul

Pumas UNAM vs Juárez

Rayados de Monterrey vs Chivas

Mazatlán vs León

Pachuca vs Puebla

Santos Laguna vs Tigres

La última jornada se jugará el 28, 29 y 30 abril y los enfrentamientos serán los siguientes:

Juárez vs América

Atlético San Luis vs Atlas

Puebla vs Tijuana

Cruz Azul vs Santos Laguna

Gallos Blancos de Querétaro vs Pachuca

Chivas vs Mazatlán

León vs Tigres

Toluca vs Necaxa

Tigres vs Puebla

Rayados de Monterrey vs Pumas

El calendario de los clásicos

Pumas vs Chivas – 18 de febrero

Cruz Azul vs Pumas – 11 de marzo

Chivas vs América – 18 de marzo

Tigres vs Monterrey – 18 de marzo

Atlas vs Chivas – 1 de abril

Cruz Azul vs América – 15 de abril

América vs Pumas – 22 de abril

Chivas vs Cruz Azul – 22 de abril

El repechaje será el sábado 6 y domingo 7 de mayo y la ida de la gran final se jugará el jueves 25 y la vuelta el domingo 28 de mayo.

