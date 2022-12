El calendario completo del clausura 2023 | Liga MX

Falta muy poco para que inicie el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los equipos se siguen preparando con partidos amistosos y la gran mayoría se encuentra jugando la Copa por México. Aún los equipos se encuentran buscando jugadores que los puedan reforzar para la siguiente temporada.

La temporada comienza el viernes seis de enero y la última jornada se jugará el domingo 30 de abril. Posteriormente, los partidos de reclasificación se jugarán el 6 y 7 de mayo, los Cuartos de Final entre el 10 y 14, Semifinales entre 17 y 21 y la Gran Final se disputará los días 25 y 28.

Los clásicos y partidos de Clausura 2023 se disputarán en la siguientes fechas:

Clásico Capitalino: América vs Pumas, Jornada 16, sábado 22 de abril, Estadio Azteca

Clásico Tapatío: Atlas vs Chivas, Jornada 13, sábado 1 de abril, Estadio Jalisco

Clásico Joven: Cruz Azul vs América, Jornada 15, sábado 15 de abril, Estadio Azteca

Clásico Regio: Tigres vs Monterrey, Jornada 12, sábado 18 de marzo, Estadio Universitario.

Clásico Nacional: Chivas vs América, Jornada 12, sábado 18 de marzo, Estadio Akron

Pero, para que no te pierdas ningún partido, te dejamos el calendario completo del Clausura 2023

Jornada 1 del Clausura 2023 Liga MX

La primera jornada inicia el viernes seis de enero.

Necaxa vs Atl. San Luis Viernes 6 de enero, 19:00

Mazatlán vs León Viernes 6 de enero, 21:10

América vs Querétaro Sábado 7 de enero, 17:00

Atlas vs Toluca Sábado 7 de enero, 19:10

Monterrey vs Chivas Sábado 7 de enero, 21:10

Pumas vs Juárez Domingo 8 de enero, 12:00

Santos vs Tigres Domingo 8 de enero, 19:00

Tijuana vs Cruz Azul Domingo 8 de enero, 21:10

Pachuca vs Puebla Lunes 9 de enero, 21:00

Jornada 2 del Clausura 2023 Liga MX

Atlas vs Mazatlán Jueves 12 de enero, 21:00

San Luis vs Chivas Viernes 13 de enero, 19:00

Puebla vs Querétaro Viernes 13 de enero, 21:10

Cruz Azul vs Monterrey Sábado 14 de enero, 17:00

Toluca vs América Sábado 14 de enero, 19:10

Santos vs Pumas Sábado 14 de enero, 21:10

Juárez vs Tijuana Sábado 14 de enero, 21:10

Tigres vs Pachuca Domingo 15 de enero, 19:10

León vs Necaxa Lunes 16 de enero, 21:00

Jornada 3 del Clausura 2023 Liga MX

Mazatlán vs Santos Viernes 20 de enero, 19:00

Tijuana vs Tigres Viernes 20 de enero, 21:00

Monterrey vs San Luis Sábado 21 de enero, 17:00

América vs Puebla Sábado 21 de enero, 19:10

Chivas vs Toluca Sábado 21 de enero, 21:10

Necaxa vs Cruz Azul Sábado 21 de enero, 21:10

Pumas vs León Domingo 22 de enero, 12:00

Querétaro vs Atlas Domingo 22 de enero, 17:00

Pachuca vs Juárez Domingo 22 de enero, 19:10

Jornada 4 del Clausura 2023 Liga MX

Atlas vs Santos Jueves 26 de enero, 21:00

Puebla vs Monterrey Viernes 27 de enero, 19:00

Tijuana vs Pumas Viernes 27 de enero, 21:00

Tigres vs San Luis Sábado 28 de enero, 19:00

América vs Mazatlán Sábado 28 de enero, 21:10

Juárez vs Chivas Sábado 28 de enero, 21:10

Toluca vs León Domingo 29 de enero, 12:00

Pachuca vs Necaxa Domingo 29 de enero, 19:00

Querétaro vs Cruz Azul Por definir

Jornada 5 del Clausura 2023 Liga MX

San Luis vs Puebla Jueves 2 de febrero, 21:00

Necaxa vs Tijuana Viernes 3 de febrero, 19:00

Mazatlán y Juárez Viernes 3 de febrero, 21:10

León vs Pachuca Sábado 4 de febrero, 17:00

Cruz Azul vs Tigres Sábado 4 de febrero, 19:10

Santos vs América Sábado 4 de febrero, 21:10

Pumas vs Atlas Domingo 5 de febrero, 12:00

Chivas vs Querétaro Domingo 5 de febrero, 17:00

Monterrey vs Toluca Domingo 5 de febrero, 19:10

Jornada 6 del Clausura 2023 Liga MX

Querétaro vs León Jueves 9 de febrero, 19:00

Atlas vs Monterrey Jueves 9 de febrero, 21:10

Puebla vs Mazatlán Viernes 10 de febrero, 19:00

Tijuana vs San Luis Viernes 10 de febrero, 21:00

América vs Necaxa Sábado 11 de febrero, 17:00

Juárez vs Santos Sábado 11 de febrero, 19:10

Tigres vs Pumas Sábado 11 de febrero, 19:10

Pachuca vs Chivas Sábado 11 de febrero, 21:10

Toluca vs Cruz Azul Domingo 12 de febrero, 12:00

Jornada 7 del Clausura 2023 Liga MX

León vs Puebla Martes 14 de febrero, 19:00

Tigres vs Juárez Martes 14 de febrero, 19:00

San Luis vs América Martes 14 de febrero, 21:10

Monterrey vs Querétaro Miércoles 15 de febrero, 19:00

Chivas vs Tijuana Miércoles 15 de febrero, 19:00

Necaxa vs Pumas Miércoles 15 de febrero, 21:10

Mazatlán vs Pachuca Jueves 16 de febrero, 21:00

Cruz Azul vs Atlas Miércoles 22 de febrero, 20:00

Santos vs Toluca Jueves 23 de febrero, 20:00

Jornada 8 del Clausura 2023 Liga MX

San Luis vs Santos Viernes 17 de febrero, 19:00

Juárez vs León Viernes 17 de febrero, 19:00

Puebla vs Cruz Azul Viernes 17 de febrero, 21:00

Monterrey vs Necaxa Sábado 18 de febrero, 17:00

Atlas vs Tigres Sábado 18 de febrero, 19:10

Pumas vs Chivas Sábado 18 de febrero, 21:10

Querétaro vs Mazatlán Domingo 19 de febrero, 17:00

América vs Tijuana Domingo 19 de febrero, 19:10

Pachuca vs Toluca Domingo 19 de febrero, 21:10

Jornada 9 del Clausura 2023 Liga MX

Necaxa vs Querétaro Viernes 24 de febrero, 19:00

Mazatlán vs Pumas Viernes 24 de febrero, 21:10

Cruz Azul vs Juárez Sábado 25 de febrero, 17:00

Tigres vs Chivas Sábado 25 de febrero, 19:10

Atlas vs América Sábado 25 de febrero, 21:10

Toluca vs San Luis Domingo 26 de febrero, 12:00

Santos vs Puebla Domingo 26 de febrero, 19:00

Tijuana vs Pachuca Domingo 26 de febrero, 21:10

León vs Monterrey Lunes 27 de febrero, 21:10

Jornada 10 del Clausura 2023 Liga MX

Necaxa vs Tigres Viernes 3 de marzo, 19:00

Mazatlán vs Cruz Azul Viernes 3 de marzo, 19:00

Tijuana vs Atlas Viernes 3 de marzo, 21:00

León vs San Luis Sábado 4 de marzo, 17:00

Monterrey vs Juárez Sábado 4 de marzo, 19:10

América vs Pachuca Sábado 4 de marzo, 19:10

Chivas vs Santos Sábado 4 de marzo, 21:10

Pumas vs Puebla Domingo 5 de marzo, 12:00

Querétaro vs Toluca Domingo 5 de marzo, 19:00

Jornada 11 del Clausura 2023 Liga MX

San Luis vs Querétaro Viernes 10 de marzo, 19:00

Puebla vs Chivas Viernes 10 de marzo, 21:10

Atlas vs León Sábado 11 de marzo, 17:00

Cruz Azul vs Pumas Sábado 11 de marzo, 19:10

Tigres vs América Sábado 11 de marzo, 21:10

Toluca vs Mazatlán Domingo 12 de marzo, 12:00

Pachuca vs Monterrey Domingo 12 de marzo, 19:00

Santos vs Tijuana Domingo 12 de marzo, 19:00

Juárez vs Necaxa Domingo 12 de marzo, 21:10

Jornada 12 del Clausura 2023 Liga MX

Puebla vs Atlas Viernes 17 de marzo, 19:00

Mazatlán vs Necaxa Viernes 17 de marzo, 21:10

Tijuana vs Toluca Viernes 17 de marzo, 21:10

Cruz Azul vs San Luis Sábado 18 de marzo, 17:00

Tigres vs Monterrey Sábado 18 de marzo, 19:10

Chivas vs América Sábado 18 de marzo, 21:10

Pumas vs Pachuca Domingo 19 de marzo, 12:00

Querétaro vs Juárez Domingo 19 de marzo, 19:00

León vs Santos Lunes 20 de marzo, 21:10

Jornada 13 del Clausura 2023 Liga MX

Necaxa vs Santos Viernes 31 de marzo, 19:00

Juárez vs Puebla Viernes 31 de marzo, 21:10

Pachuca vs Cruz Azul Sábado 1 de abril, 17:00

América vs León Sábado 1 de abril, 19:10

Monterrey vs Tijuana Sábado 1 de abril, 19:10

Atlas vs Chivas Sábado 1 de abril, 21:10

Toluca vs Tigres Domingo 2 de abril, 12:00

San Luis vs Mazatlán Domingo 2 de abril, 17:00

Querétaro vs Pumas Domingo 2 de abril, 19:10

Jornada 14 del Clausura 2023 Liga MX

Puebla vs Toluca Viernes 7 de abril, 19:00

Tijuana vs Querétaro Viernes 7 de abril, 21:10

León vs Cruz Azul Sábado 8 de abril, 17:00

Chivas vs Necaxa Sábado 8 de abril, 17:00

Tigres vs Mazatlán Sábado 8 de abril, 19:10

América vs Monterrey Sábado 8 de abril, 21:10

Pumas vs San Luis Domingo 9 de abril, 12:00

Santos vs Pachuca Domingo 9 de abril, 18:00

Juárez vs Atlas Domingo 9 de abril, 20:10

Jornada 15 del Clausura 2023 Liga MX

Jueves 13 de abril, 21:00 San Luis vs Juárez

Viernes 14 de abril, 19:10 Necaxa vs Puebla

Viernes 14 de abril, 21:10 Mazatlán vs Tijuana

Sábado 15 de abril, 17:00 Atlas vs Pachuca

Sábado 15 de abril, 19:10 León vs Chivas

Sábado 15 de abril, 21:10 Cruz Azul vs América

Domingo 16 de abril, 12:00 Pumas vs Toluca

Domingo 16 de abril, 17:00 Querétaro vs Tigres

Domingo 16 de abril, 19:10 Monterrey vs Santos

Jornada 16 del Clausura 2023 Liga MX

Jueves 20 de abril, 20:00 Tigres vs Puebla

Viernes 21 de abril, 19:00 Necaxa vs Atlas

Viernes 21 de abril, 19:00 Mazatlán vs Monterrey

Viernes 21 de abril, 21:10 Tijuana vs León

Sábado 22 de abril, 17:00 Pachuca vs San Luis

Sábado 22 de abril, 19:10 Chivas vs Cruz Azul

Sábado 22 de abril, 21:10 América vs Pumas

Domingo 23 de abril, 12:00 Toluca vs Juárez

Domingo 23 de abril, 19:10 Santos vs Querétaro

Jornada 17 del Clausura 2023 Liga MX

Puebla vs Tijuana Viernes 28 de abril, 20:00

Juárez vs América Viernes 28 de abril, 19:00

San Luis vs Atlas Sábado 29 de abril, 19:00

Monterrey vs Pumas Sábado 29 de abril, 21:10

Chivas vs Mazatlán Sábado 29 de abril, 17:00

Cruz Azul vs Santos Sábado 29 de abril, 19:10

Toluca vs Necaxa Domingo 30 de abril, 21:10

Querétaro vs Pachuca Domingo 30 de abril, 12:00

León vs Tigres Domingo 30 de abril, 19:10

