Calendario completo de la primera fase en la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 ya tiene calendario definido. El torneo que enfrenta a equipos de la Liga BBVA MX ante escuadras de la Major League Soccer, vive su tercera edición y se llevará a cabo del 29 de julio al 31 de agosto.

Bajo un nuevo formato, el certamen cuenta con 18 equipos del futbol mexicano y 18 de la MLS. La Primera Fase de la competencia se va a desarrollar del 29 de julio al 7 de agosto con 54 partidos durante nueve días de actividad.

62 games. At least 58 interleague battles between @MLS and @LigaBBVAMX 💪 pic.twitter.com/f0yrwpA7F3

— Leagues Cup (@LeaguesCup) February 11, 2025