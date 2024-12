OFICIAL: Calendario de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2025

El Torneo Apertura 2024 ha terminado y ya los equipos piensan en el siguiente campeonato del futbol mexicano. La Máquina de Cruz Azul ya conoce a sus rivales para el Clausura 2025 donde buscará conseguir su décima estrella.

GOL de Johan Rojas: Rayados 1-1 América | Final Vuelta Apertura 2024



Después de tener un torneo con sabor agridulce ya que consiguió terminar el Apertura 2024 como líder en la tabla y obteniendo varios récords de puntos mostrando un agradable juego en la cancha, pero eliminado en semifinales por los actuales campeones el América en una serie que pasará a la historia.

Te puede interesar: Calendario oficial del América para el Clausura 2025

El conjunto dirigido por el técnico argentino Martín Anselmi comenzará el Clausura 2025 el próximo sábado 11 de enero como local enfrentando a los Rojinegros del Atlas y lo cerrará el 19 de abril visitando a los Diablos Rojos de Toluca.

En las fechas 13, 14 y 15 se enfrentará a sus más acérrimos rivales, Guadalajara, Pumas y América, respectivamente. Chivas y Águilas como visitante.

Ante los equipos de Monterrey jugará el 15 de febrero (Jornada 15) con Tigres en el Universitario y ante Rayados en la CDMX el 8 de marzo (J11).

Te puede interesar: Oficial: El calendario de Pumas para el Torneo Clausura 2025

📆 Guarden las fechas, Azules. 📆



Este es el calendario de La Máquina para el Clausura 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣. #AzulDePorVida 💙 pic.twitter.com/w89cMsKe0j — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 16, 2024

Partidos importantes de Cruz Azul en el Clausura 2025



Cruz Azul vs Puebla – Jornada 3 - sábado 25 de enero a las 17:00

Tigres vs Cruz Azul – Jornada 7 – sábado 15 de febrero a las 19:00

Mazatlán vs Cruz Azul – Jornada 10 – viernes 28 de febrero a las 21:00

Cruz Azul vs Monterrey – Jornada 11 – sábado 8 de marzo a las 19:00

Guadalajara vs Cruz Azul – Jornada 13 – sábado 29 de marzo a las 21:05

Cruz Azul vs Pumas – Jornada 14 – sábado 5 de abril a las 21:00

América vs Cruz Azul – Jornada 15 – sábado 12 de abril a las 21:00

Toluca vs Cruz Azul – Jornada 17 – sábado 19 de abril a las 19:00

Hasta el momento Cruz Azul no ha oficializado cuál será su estadio donde jugará como local, aunque se rumora que será Ciudad Universitaria.