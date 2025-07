Calendario definido: qué día ver EN VIVO a Chivas y Cruz Azul en la Leagues Cup 2025

Si bien es cierto que todas las miradas están puestas sobre el Torneo Apertura 2025, en pocos días tendremos el comienzo de la Leagues Cup 2025, competición que tendrá a los 18 equipos de la Liga BBVA MX compitiendo por un nuevo título. Las fechas y horarios de los primeros partidos ya se dieron a conocer, y tanto Cruz Azul como Chivas, equipo que debutó con derrota ante León en el Apertura 2025 , saben cuándo jugarán por la Leagues Cup.

Ambos equipos no comenzaron el Apertura 2025 de la mejor manera, ya que Chivas no pudo vencer a León en la primera fecha y cayó por 1-0. Por otro lado, si bien no perdió, ‘La Máquina’ empató en sus dos primeros partidos y apenas suma 2 puntos en la tabla de la Liga BBVA MX. Lo cierto es que la directiva de Cruz Azul tiene los ojos puestos en el fichaje de Luka Jovic , el cual podría cerrarse en los próximos días.

Major League Soccer Tanto Chivas como Cruz Azul debutarán en la Leagues Cup el jueves 31 de julio

Calendario oficial de la Leagues Cup 2025 para Cruz Azul

Jornada 1



Cruz Azul - Seattle Sounders

Fecha: jueves 31 de julio de 2025

Horario: 20:30 horas (Ciudad de México)

Estadio: Lumen Field

Jornada 2



Cruz Azul - LA Galaxy

Fecha: domingo 3 de agosto de 2025

Horario: 20:30 horas (Ciudad de México)

Estadio: Dignity Health Sports Park

Jornada 3



Cruz Azul - Colorado Rapids

Fecha: jueves 7 de agosto de 2025

Horario: 18:30 horas (Ciudad de México)

Estadio: Dignity Health Sports Park

Calendario oficial de la Leagues Cup 2025 para Chivas

Jornada 1



Chivas - New York Red Bull

Fecha: jueves 31 de julio de 2025

Horario: 17:30 horas (Ciudad de México)

Estadio: Sports Illustrated Stadium

Jornada 2



Chivas - Charlotte FC

Fecha: domingo 3 de agosto de 2025

Horario: 17:50 horas (Ciudad de México)

Estadio: Bank of America Stadium

Jornada 3