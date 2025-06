¡Adiós Nodal! La Leagues Cup hace un remix de la canción oficial del torneo

Este lunes 9 de junio del 2025, la Leagues Cup presentó en sus redes sociales su nuevo remix de su canción oficial “Nuestros Colores”. La primera versión salió en 2024 interpretada por Christian Nodal.

Ahora en el remix de la canción, hay un claro cambio en el ritmo y ya no aparece Nodal. En su lugar, entró Mario Bautista, que es es un cantante mexicano de pop y música urbana.

En la nueva versión, participan: Mario Bautista, Emily Estefan, Taboo, Los Rabanes y Richaelio. En la orginal aparecía: Christian Nodal, Taboo, Emily Estefan, Gusi, Abel Pintos y Emilio Regueira (Los Rabanes).

La Leagues Cup publicó un video de diferentes jugadores de equipos de Chivas, Pumas, LA, Atlanta, San Diego, Tigres, Timberland, Houston, Cruz Azul, etc.

“Emocionante”, “Hace que quieras bailar”, “Es alegre”, “Para introducción del partido va a estar linda” y “Es una canción para bailar, me gusta”. Fueron algunas de las declaraciones que dieron los jugadores al escuchar por primera vez la canción.

The players are already feeling it 🔥

Así reaccionaron los jugadores de @MLS y @LigaBBVAMX al nuevo remix de’Nuestros Colores’, himno oficial de #LeaguesCup2025 📹

And yes, we all agree with you on this Aleksei 🕺 pic.twitter.com/Swtcc4lUvj

— Leagues Cup (@LeaguesCup) June 9, 2025