Enfrentamientos de la primera jornada del Clausura 2023 de la LLA

Los mejores equipos del máximo circuito de League of Legends nuestra región, ya están listos para enfrentarse en el Clausura de la LLA 2023: All Knights, Estral Esports, INFINITY, Isurus, Leviatán, Movistar R7, Six Karma y Team Aze darán el todo para empezar con el pie derecho en este split, mismo que entregará sólo un boleto a la nueva edición del campeonato mundial, Worlds 2023.

“Aún tengo mucho que demostrar” -Faker en entrevista para Azteca Esports

Por ello, la emoción para esta temporada seguirá creciendo pues el campeón levantará una copa distinta, hecha para celebrar los primeros 10 años competitivos de League of Legends en la región latinoamericana, que buscará estar más cerca de la comunidad este segundo semestre del año, con el objetivo de regresarle todo a sus fans.

El calendario de enfrentamientos no tendrá modificación a comparación del split de apertura, donde hubo cambios importantes, por lo que los juegos se llevarán a cabo todos los martes y miércoles a partir del próximo 6 de junio a partir de las 4:00 pm MX / 5:00 pm COL-PE / 6:00 pm CL / 7:00 pm Argentina.

Calendario de enfrentamientos:

Movistar R7 vs Six Karma 4:00 pm | TV Azteca Esports

Leviatán Esports vs Team Aze 6:00 pm | TV Azteca Esports

Isurus Gaming vs Infinity Esports 4:00 pm | TV Azteca Esports

Infinity Esports vs All Knights 6:00 pm | TV Azteca Esports

¿Cómo y dónde ver la primera jornada de la LLA?

El casteo legendario regresa con el grupo de expertos de la escena competitiva de nuestra región: El King Skyshock, Pablo De Rubens, Demizos, Darkoz y Joni traerán el análisis más acertado de lo que pase dentro de la grieta del invocador, además de llevar la mejores emociones desde las plataformas digitales de Azteca Esports, app y sitio de Azteca Deportes.