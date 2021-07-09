Calendario, fechas y horarios de tiro con arco en Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la decimoséptima ocasión que la disciplina de tiro con arco esté en el programa olímpico, debutó en la edición de París 1900; sin embargo, fue hasta Múnich 1972 que permanece continua. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de la disciplina en la próxima justa deportiva cuatrienal.

Todo lo que no sabías sobre el Tiro con Arco | El ABC de Tokyo 2020

Te podría interesar: Mexicanos históricos en tiro con arco en Juegos Olímpicos

El campo de tiro con arco en el parque de Yumenoshima será la sede de la competencia olímpica donde la delegación mexicana suma 2 medallas; siendo uno de los 16 deportes con medallas para México en la historia de los Juegos Olímpicos.

Calendario, fechas y horarios de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Jueves 22 de julio | 19:00 a 21:00 | hora CDMX

Ronda de clasificación individual en categoría femenina

Jueves 22 de julio - Viernes 23 de julio | 23:00 a 01:00 | hora CDMX

Ronda de clasificación individual en categoría masculina

Viernes 23 de julio | 19:30 a 22:05 | hora CDMX

Eliminación ronda de cuartos de final en categoría mixta

Sábado 24 de julio | 00:15 a 03:25 | hora CDMX

Cuartos de final en categoría mixta

Semifinales en categoría mixta

Medalla de bronce en categoría mixta

Medalla de oro en categoría mixta

Ceremonia de premiación en categoría mixta

Sábado 24 de julio | 19:30 a 21:05 | hora CDMX

Eliminación de ronda de cuartos de final en categoría femenina

Sábado 24 de julio - Domingo 25 de julio | 23:45 a 03:25 | hora CDMX

Cuartos de final en categoría femenina

Semifinales en categoría femenina

Medalla de bronce en categoría femenina

Medalla de oro en categoría femenina

Ceremonia de premiación en categoría femenina

Domingo 25 de julio | 19:30 a 21:05 | hora CDMX

Eliminación de ronda de cuartos de final en categoría masculina

Domingo 25 de julio - Lunes 26 de julio | 23:45 a 03:25 | hora CDMX

Cuartos de final en categoría masculina

Semifinales en categoría masculina

Medalla de bronce en categoría masculina

Medalla de oro en categoría masculina

Ceremonia de premiación en categoría masculina

Lunes 26 de julio | 19:30 a 23:25 | hora CDMX

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina

Martes 27 de julio | 02:00 a 05:55 | hora CDMX

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina

Martes 27 de julio | 19:30 a 23:25 | hora CDMX

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina

Miércoles 28 de julio | 02:00 a 04:40 | hora CDMX

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina

Miércoles 28 de julio | 19:30 a 23:25 | hora CDMX

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina

Jueves 29 de julio | 02:00 a 04:40 | hora CDMX

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina

Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina

Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina

Jueves 29 de julio | 19:30 a 21:15 | hora CDMX

Eliminación de ronda de cuartos de final en categoría femenina

Viernes 30 de julio | 00:45 a 03:20 | hora CDMX

Cuartos de final en categoría femenina

Semifinales en categoría femenina

Medalla de bronce en categoría femenina

Medalla de oro en categoría femenina

Ceremonia de premiación en categoría individual femenina

Viernes 30 de julio | 19:30 a 21:15 | hora CDMX

Eliminación de ronda de cuartos de final en categoría masculina

Sábado 31 de julio | 00:45 a 03:20 | hora CDMX

Cuartos de final en categoría masculina

Semifinales en categoría masculina

Medalla de bronce en categoría masculina

Medalla de oro en categoría masculina

Ceremonia de premiación en categoría individual masculina

Te podría interesar: Tokyo 2020 | Alejandra Valencia: “Voy a mejorar lo hecho en Río 2016”

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

