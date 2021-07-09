Calendario, fechas y horarios de tiro con arco en Juegos Olímpicos
Descubre el calendario, fechas y horarios para que no te pierdas de la competencia de tiro con arco que tendrá lugar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la decimoséptima ocasión que la disciplina de tiro con arco esté en el programa olímpico, debutó en la edición de París 1900; sin embargo, fue hasta Múnich 1972 que permanece continua. A continuación, TV Azteca Deportes presenta el calendario, fechas y horarios de la disciplina en la próxima justa deportiva cuatrienal.
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El campo de tiro con arco en el parque de Yumenoshima será la sede de la competencia olímpica donde la delegación mexicana suma 2 medallas; siendo uno de los 16 deportes con medallas para México en la historia de los Juegos Olímpicos.
Calendario, fechas y horarios de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
Jueves 22 de julio | 19:00 a 21:00 | hora CDMX
- Ronda de clasificación individual en categoría femenina
Jueves 22 de julio - Viernes 23 de julio | 23:00 a 01:00 | hora CDMX
- Ronda de clasificación individual en categoría masculina
Viernes 23 de julio | 19:30 a 22:05 | hora CDMX
- Eliminación ronda de cuartos de final en categoría mixta
Sábado 24 de julio | 00:15 a 03:25 | hora CDMX
- Cuartos de final en categoría mixta
- Semifinales en categoría mixta
- Medalla de bronce en categoría mixta
- Medalla de oro en categoría mixta
- Ceremonia de premiación en categoría mixta
Sábado 24 de julio | 19:30 a 21:05 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de cuartos de final en categoría femenina
Sábado 24 de julio - Domingo 25 de julio | 23:45 a 03:25 | hora CDMX
- Cuartos de final en categoría femenina
- Semifinales en categoría femenina
- Medalla de bronce en categoría femenina
- Medalla de oro en categoría femenina
- Ceremonia de premiación en categoría femenina
Domingo 25 de julio | 19:30 a 21:05 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de cuartos de final en categoría masculina
Domingo 25 de julio - Lunes 26 de julio | 23:45 a 03:25 | hora CDMX
- Cuartos de final en categoría masculina
- Semifinales en categoría masculina
- Medalla de bronce en categoría masculina
- Medalla de oro en categoría masculina
- Ceremonia de premiación en categoría masculina
Lunes 26 de julio | 19:30 a 23:25 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina
Martes 27 de julio | 02:00 a 05:55 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina
Martes 27 de julio | 19:30 a 23:25 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina
Miércoles 28 de julio | 02:00 a 04:40 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina
Miércoles 28 de julio | 19:30 a 23:25 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina
Jueves 29 de julio | 02:00 a 04:40 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría masculina
- Eliminación de ronda de dieciseisavos de final en categoría femenina
- Eliminación de ronda de octavos de final en categoría femenina
Jueves 29 de julio | 19:30 a 21:15 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de cuartos de final en categoría femenina
Viernes 30 de julio | 00:45 a 03:20 | hora CDMX
- Cuartos de final en categoría femenina
- Semifinales en categoría femenina
- Medalla de bronce en categoría femenina
- Medalla de oro en categoría femenina
- Ceremonia de premiación en categoría individual femenina
Viernes 30 de julio | 19:30 a 21:15 | hora CDMX
- Eliminación de ronda de cuartos de final en categoría masculina
Sábado 31 de julio | 00:45 a 03:20 | hora CDMX
- Cuartos de final en categoría masculina
- Semifinales en categoría masculina
- Medalla de bronce en categoría masculina
- Medalla de oro en categoría masculina
- Ceremonia de premiación en categoría individual masculina
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¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?
La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.