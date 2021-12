Este es el calendario oficial del Torneo Grita México Clausura 2022

Este domingo, previo a la final entre Atlas y León se dio a conocer el calendario para la próxima temporada del futbol mexicano

Se presentó de forma oficial el calendario para el Torneo Grita México Clausura 2022. Una vez terminada la final entre Atlas y León , todos los equipos de la Liga BBVA MX comenzarán a pensar en el próximo semestre.

El certamen arrancará el 6 de enero y concluirá el 29 de mayo. La fase regular se llevará a cabo hasta el 1 de mayo. Una semana después, es decir el 7 y 8 del mes antes mencionado se disputarán los partidos del repechaje. Los cuartos de final serán del 11 al 15 de mayo, las semifinales del 18 al 22 y la final el 26 y 29 del mismo mes.

Asimismo, habrá dos jornadas dobles (8 y 15).

Curiosamente, Atlas y León volverán a verse las caras en la primera fecha, mientras que Atlético San Luis y Pachuca serán los encargados de abrir la actividad.

En cuanto a los clásicos, Pumas y América se verán las caras en la séptima fecha, Chivas recibirá a las Águilas en la décima, el Clásico Tapatío y el Regio serán en la 11 y el Joven entre América y Cruz Azul se dará en la última jornada de temporada regular.

Jornada 1 Torneo Grita México Clausura 2022

Atlético San Luis vs Pachuca

Juárez FC vs Necaxa

Puebla vs América

Monterrey vs Querétaro

Santos vs Tigres

Cruz Azul vs Tijuana

Pumas vs Toluca

Chivas vs Mazatlán

León vs Atlas

Clásicos

Jornada 7

Sábado 26 de febrero Pumas vs América

Jornada 10

Sábado 12 de marzo Chivas vs América

Jornada 11

Sábado 19 de marzo Tigres vs Monterrey

Domingo 20 de marzo Atlas vs Chivas

Jornada 17

Fecha por definir América vs Cruz Azul