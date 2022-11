Selección de Alemania en Qatar 2022: convocados, estrellas e historia

La Selección de Alemania debutará en la Copa del Mundo contra Japón el 23 de noviembre. Está en el Grupo B, uno de los sectores más competitivos, en el que también están la Selección campeona de Sudáfrica 2010, España y el gran caballo negro del Mundial en Brasil 2014, Costa Rica.

Después de haber sido el gran ganador de Brasil 2014, el cuadro teutón se enfrentó a la maldición no escrita del campeón en Rusia 2018, esta, indica que el vigente campeón no avanzará de la primera ronda. En los últimos tres Mundials, la selección que llegó con el cartel de campeón no pudo superar los grupos. Alemania de igual forma no pudo y cayeron en primera fase para la sorpresa del mundo.

El combinado alemán se presentará a Qatar 2022 con un equipo que mezcla la experiencia y la juventud, cuenta con jugadores míticos, como Manuel Neuer y Thomas Muller y futbolistas que tienen camino por recorrer como Joshua Kimmich y Leon Goretzka.

Convocados para Alemania en 2022

Hansi Flick es de los técnicos que no han anunciado convocatoria para Qatar 2022 todavía, sin embargo, la prensa alemana adelantó una lista de 35 futbolistas que posiblemente serán los elegidos por el estratega germano.

Porteros:

Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp, Oliver Baumann, Bernd Leno

Defensas:

Matthias Ginter, Nico Schlotterbeck, Robin Gosens, David Raum, Antonio Rüdiger, Armel Bella Kotchap, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Niklas Stark, Benjamin Henrichs

Medios:

Julian Brandt , Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Ilkay Gündogan, Emre Can, Kai Havertz, Jonas Hofmann. Florian Neuhaus, Nico Schulz, Jamal Musiala, Leon Goretzka

REUTERS

Delanteros:

Thomas Müller, Karim Adeyemi, Lukas Nmecha, Marco Reus, Timo Werner

La lista fue rebelada antes de la lesión de tobillo de Timo Werner, quien no podrá asistir a la Copa del Mundo.

Estrellas

Manuel Neuer

El arquero, ya campeón del mundo en 2014, jugará su cuarto Mundial consecutivo. Ha disputado 16 encuentros, tres de ellos como capitán y ha encajado 13 goles.

Thomas Muller

Al igual que el guardameta Neuer, Thomas Muller debutó en los mundiales en Sudáfrica 2010 en el que vio puerta en cinco ocasiones y ganó la Bota de Oro. En Brasil 2014 volvió a marcar cinco goles y en Rusia 2018 no anotó. Qatar 2022 será su cuarta Copa del Mundo y ha jugado 16 partidos en la justa mundialista.

Joshua Kimmich

El mediocampista del Bayern participó en Rusia 2018, cuando Alemania no pudo superar la Fase de Grupos. Fue titular en los tres partidos y para este Mundial se espera mucho del joven futbolista.

Historia

La Selección Alemana ha conseguido levantar la copa cinco veces. En 1954, 1974, 1990 y 2014, siendo el segundo país con más títulos. Lothar Matthaus ha sido su máximo representante, jugando 25 partidos en cinco Mundiales. Tiene el récord de más duelos en Copas del Mundo.

Otro de sus jugadores que es líder histórico es Miroslav Klose, ha marcado 16 goles, siendo el jugador con más anotaciones en la historia de las Copas Mundiales.

