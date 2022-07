El calendario de pretemporada de los Rams en la NFL

Los Rams de Los Angeles han tenido un buen manejo de equipo, y han logrado mantener a jugadores sumamente competitivos para la temporada de la NFL 2022, algo que lucía difícil debido al tope salarial. Sin embargo, el equipo campeón del Super Bowl LVI parece enfilarse a otra gran campaña, con algunos cambios a la ofensiva, y una defensa que sigue estando entre las mejores de toda la liga.

Debido a la salida de Kevin O’Connell a los Minnesota Vikings como entrenador en jefe, nuevamente los Rams han tenido que cambiar de coordinador ofensivo. Liam Coen será el nuevo en el cargo, aunque bajo la mente maestra de Sean McVay, hay certeza de que el equipo será funcional.

Con solo mencionar la posición de receptor, el equipo luce una verdadera amenaza. Cooper Kupp, el mejor en su oficio la temporada pasada y uno de los mejores ofensivos de toda la liga, si no es que el mejor, se mantiene en el equipo, y ahora con una pareja “de miedo”. Allen Robinson será el segundo WR, luego de que Robert Woods dejara al club.

A la defensiva, con Bobby Wagner solidificando el cuerpo de linebackers, y A’Shawn Robinson y Greg Gaines ahora establecidos junto a Aaron Donald, este grupo luce más fuerte.

El calendario de pretemporada de los Rams

La pretemporada para los Rams arranca el próximo 13 de agosto y culmina el 27 del mismo mes, antes del Kickoff de la NFL, en donde enfrentarán a unos Bills de Buffalo que de igual forma son claros contenientes al título.

Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers | 13 de agosto, 9:00 PM, SoFi Stafium

Houston Texans vs Los Angeles Rams | 19 de agosto, 9:00 PM, SoFi Stadium

Los Angeles Rams vs Cincinnati Bengals | 27 de agosto, 5:00 PM, Paul Brown Stadium