¡Calientan el Clásico Tapatío! Así fue la respuesta de las Chivas a Aldo Rocha previo a la jornada 15

Luego de las declaraciones polémicas de Aldo Rocha previo a la la jornada 15 de la Liga Mx en donde las Chivas reciben al Atlas, el Rebaño Sagrado no se quedó callado y prendió más el Clásico Tapatío del Apertura 2025.

“Queremos acercarnos a Liguilla directa, no nos enfocamos en lo que diga el vecino, no nos interesa, nos queremos enfocar en lo nuestro. Ellos no aspiran a nada, para él es el festejo, para nosotros es calificar directo, es pensar en un campeonato. Él está pensando en un festejo, literalmente, nosotros estamos buscando algo más”, mencionó Omar Govea.

Te podría interesar: Tigres quiere un título más en la Liga Mx para Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac

Chivas vs Atlas, jornada 15 Liga Mx

Las Chivas buscan la clasificación directa a la liguilla en el Apertura 2025, un triunfo ante los rojinegros es vital para mantener las aspiraciones del torneo, con 20 puntos es octavo en la tabla general solo un punto por detrás de los Xolos de Tijuana que son sextos.

Por su parte el Atlas es onceavo en la clasificación y necesitan sumar puntos para mantenerse en la pelea por el Play-in,

Te podría interesar: Juega en Argentina, nació en Aguascalientes y su padre hizo historia en el futbol mexicano