Tigres quiere un título más en la Liga Mx para Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac

Tigres quiere conseguir un título más en la Liga Mx antes de la salida de André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, ambos jugadores terminan contrato en el verano del 2026 con la y el plantel busca sumar una estrella más junto a sus leyendas.

“Me voy a tomar el atrevimiento de hablar por la gente y por el vestidor, yo creo que ninguno está preparado para ese día, hoy nosotros los disfrutamos como cada día desde que estamos acá, sabemos lo que significan para la institución. Hoy tenemos que disfrutarlos a ellos el tiempo que estén y a la gente que se toque quedar, dar lo mejor para que la gente siga disfrutando lo que es Tigres. El objetivo es claro es ir por la liga, no hay que tener miedo a decirlo, vamos a competir hasta el último para que esa gente que a lo mejor le queda uno o dos torneos más se vayan en alto”, señaló Fernando Gorriarán en conferencia.

Dónde ver Tigres vs Tijuana, jornada 15 Apertura 2025, Liga Mx

Este sábado los Tigres reciben a los Xolos de Tijuana en la jornada 15 del Apertura 2025 en la Liga MX, partido que podrás disfrutar a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes (sitio, APP, CTV´s), con un triunfo los dirigidos por Guido Pizarro aseguran un lugar en los primeros 6 lugares de la tabla con acceso directo a la Liguilla.

Los felinos se encuentran en la cuarta posición del torneo con 29 puntos y un triunfo los podría llevar al segundo lugar de la tabla con una combinación de resultados.

