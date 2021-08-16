Calum Hill ganador del Cazoo Classic, primer título circuito europeo

Con tal solo 26 años de edad el golfista escocés Calum Hill ha logrado este domingo su primer título dentro del circuito europeo de golf. El Club London Golf Club de Ash, Kent fue el recinto testigo de sus 67 golpes (-5) y su última tarjeta firmada con seis birdies por un bogey, lo que lo posiciona como el ganador absoluto del Cazoo Classic.

Historial de Callum Hill en el European Tour

Con el puntaje registrado de la cuarta y última ronda quedan plasmados sus doscientos setenta y dos impactos totales realizados, 16 bajo par. Calum Hill anteriormente contaba con tres títulos en el circuito Challenge y dos en Abiertos recgionales, siendo con este último resultado de seis en el European Tour.

Con este triunfo el golfista procedente de Escocia se ve beneficiado para el Race to Dubai, pasa de la posición 32 a la 22. Ganado también algunas posiciones en el Official World Golf Ranking.

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Su penúltimo triunfo fue en 2019 cunado se coronó en el Made in Dennmark Challenge en el que se impuso con -22 para campeonato. Del 19 al 22 de agosto jugará en el Albatross Golf Resort de Praga en República Checa.

Aquí se disputará el European Tour D+D Real Czech Masters del 19 al 22 de agosto.

We Mic'D up @CalumHill_golf and his coach the day before the biggest week of his season 🔊#abrdnScottishOpen #RolexSeries pic.twitter.com/acxAv4uB6r — The European Tour (@EuropeanTour) July 10, 2021

Por otra parte, en segundo lugar del Cazoo Classic finalizó el francés Alexander Levy 64 (-8), llegando a -15 y con un ascenso de 17 posiciones. Levy superó al cuarteto integrado por los ingleses Callum ShinKwin y Richard Bland, el galés Jaime Donaldson y Ramus Hojgaard.

Jorge Campillo quien fue en representación de Jon Rahm a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 fue considerado el mejor de los españoles con 9 abajo en el total y cuatro rondas de 71,67 y 70. En lo que respecta a sus contrincantes Álvaro Quirós terminó con -7 y Alejandro Cañizarez con -6.

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