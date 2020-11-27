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El PGA TOUR y el European Tour anuncian una historica alianza estratégica

Los dos Tours líderes del golf mundial se unen en una histórica asociación. Esta alianza permite una mayor colaboración en la programación y en las oportunidades comerciales.

El PGA Tour y European Tour anuncian alianza estratégica
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

El PGA TOUR y El European Tour anunciaron hoy una nueva era significativa para el golf mundial con un anuncio histórico de una Alianza Estratégica.

El acuerdo histórico verá a los dos principales Tours del golf mundial explorar todas las facetas de colaboración posibles, trabajando juntos en oportunidades comerciales estratégicas, incluyendo compartir derechos mundiales en medios de comunicación.

Esto será a través del acuerdo por el cual el PGA TOUR adquiere una participación minoritaria en European Tour Productions (ETP), la productora de televisión del European Tour, que produce y distribuye contenido a nivel internacional.

Los Tours también trabajarán en conjunto en una serie de otras áreas, incluida la programación de calendarios globales, bolsas de premios y oportunidades de juego para sus respectivas miembros. Se anunciarán más detalles en estas áreas a su debido tiempo.

Keith Pelley, Director Ejecutivo del European Tour, señaló: “Esta asociación es un momento histórico para el golf y es una oportunidad fantástica tanto para el European Tour como para el PGA TOUR de explorar formas de unirse en el pináculo de nuestro deporte y trabajar al unísono en beneficio del golf profesional masculino.

“El anuncio de hoy es la formalización de una relación de trabajo más estrecha entre los Tours en los últimos años. Esto comenzó a cristalizarse a principios de este año cuando tanto Jay como yo formamos parte del grupo de trabajo que incluyó a representantes de los cuatro Majors y de la LPGA, en un grupo que ayudó a dar forma al resto del calendario de golf para 2020, en tiempos sin precedentes.

“Compartimos los desafíos de haber trabajado durante un año que ninguno de nosotros podría haber imaginado y encontramos sinergias definidas en muchas áreas de nuestros respectivos Tours. Eso nos dio el ímpetu para avanzar juntos y llegar a este trascendental anuncio que estamos haciendo hoy ”.

Todo por el bien del golf

Jay Monahan, Comisionado del PGA TOUR, dijo: “Estamos encantados de anunciar este fortalecimiento de nuestra asociación con el European Tour, y esperamos trabajar juntos en beneficio del golf profesional masculino y de los aficionados al golf de todo el mundo.

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