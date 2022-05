Camarón Rodríguez: “Es un campo que me trae muchos recuerdos”

José de Jesús Rodríguez, mejor conocido como el Camarón Rodríguez, sigue demostrando un gran nivel y ahora hace lo propio en la primera edición del Jalisco Open Guadalajara. El golfista mexicano marcha en la segunda posición del torneo con 5 bajo par, a sólo un golpe del líder. Lo más curioso de todo es que el Camarón no tenía en mente venir a Jalisco, pero al final nos contó porque tomó la decisión.

Te podría interesar: Santiago De La Fuente: “Quiero convertirme en el número 1”

“Tomé la decisión de venir a México a renovar mi visa y antes me dicen que está el Jalisco Open del PGA Tour Latinoamérica. Es un campo muy bonito, arbolado y arrancamos muy bien y contentos”, afirmó el golfista mexicano.

Su opinión sobre el campo de juego

Además, el José Rodríguez se animó a hablar del campo del Atlas Country Club, lugar que conoce muy bien y donde tiene muchos buenos recuerdos.

“Este es un campo que me trae muchos recuerdos, porque cuando empezaba a despegar se recuerda esta sensación y eso al final te acuerdas de esta cancha, a este campo le puedo hacer un gran trabajo y aquí tengo el récord, y por eso cuando tome la decisión de venir acá, venía con gusto, una alegría, es un campo que me da mucha confianza y gracias al récord”, comentó el Camarón Rodríguez.

Espera tener una gran actuación

Finalmente, el Camarón mencionó que en este torneo augura una gran actuación y espera alegrar a todo el público mexicano que vendrá a verlo.

Te interesará: Canelo Álvarez recibe reconocimiento en el Jalisco Open

“Contento de estar nuevamente acá y que mejor que arrancar con -5, me sentí muy contento en la cancha, veo todo muy bien y tenemos buena expectativa para el resto del torneo. Es un campo que siempre me ha tratado bien, a todos en general los conozco de maravilla y me trae buenos recuerdos volver a Guadalajara”, sentenció el Camarón Rodríguez.