¡ÚLTIMA HORA! Cambia de horario el Atlas vs América de la Jornada 6

El último partido de la Jornada 6 del Apertura 2025, Atlas vs América cambio de horario. El encuentro estaba programado para que iniciará en punto de las 19:05 horas tiempo del centro pero debido a las condiciones climáticas tendrá que iniciar más tarde.

La Liga BBVA MX dio a conocer a través de sus redes sociales que el partido cambiará de hora por tormenta eléctrica a los alrededores del estadio.

“El partido @AtlasFC vs @ClubAmerica en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido”.

¿A qué hora se jugará el Atlas vs América de la Jornada 6 del Apertura 2025?

La Liga BBVA MX por fin ha confirmado la hora de inicio del partido. El Atlas vs América iniciará en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que, una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @AtlasFC vs. @ClubAmerica iniciará a las 20:00 hrs. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 25, 2025

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica en el Estadio?

En caso de una tormenta eléctrica en un estadio, debes seguir las instrucciones del personal del estadio y dirigirte a refugios de seguridad designados, que suelen ser edificios sólidos y alejados de objetos metálicos o terrenos abiertos.

Si no hay refugios disponibles, busca un edificio resistente o tu vehículo cerrado. Una vez dentro, aléjate de ventanas y puertas, y no toques artefactos eléctricos.

