De México 1970 a La Copa Mundial de la FIFA 2026™: la evolución de los autobuses que mueve al país

En La Tribuna del Tiempo, hacemos un recorrido por la sorprendente transformación de los autobuses en México.

Desde las unidades que formaban parte del paisaje nacional durante la Copa Mundial de 1970, pasando por los avances que se observaron rumbo a México 1986, hasta llegar a los modernos sistemas de transporte que circulan en la actualidad, la evolución ha sido extraordinaria.

Hoy, en vísperas de La Copa Mundial de la FIFA 2026™, los autobuses destacan por incorporar tecnología de punta, mayores estándares de seguridad, comodidad para los pasajeros y una eficiencia que parecía impensable hace décadas.

