Este es el cambio que Joel Huiqui planea tras perder con Inter Miami

Tal como se indicó desde hace unos días, el cierre del mercado de fichajes deja con una única preocupación a los distintos clubes del futbol mexicano: gestionar la plantilla con la que cuentan. Y en ese preciso problema se encuentra Joel Huiqui. El estratega de La Máquina celeste se encuentra en trabajo de cuidados y elección precisa después de la caída ante Inter Miami. Así luce el panorama antes de su juego ante los Rayados de Monterrey.

Joel Huiqui revela la clave del cambio en Cruz Azul: “Acercarme a los jugadores”

¿Cuál es la zona del campo que más preocupa a Joel Huiqui?

El equipo celeste fue ampliamente criticado - empezando por su afición - tras caer ante Miami en la Campeones Cup. En ese sentido, el plantel debe reponerse rápido de la derrota, pues tiene un compromiso de alta exigencia cuando visiten a Rayados el próximo sábado. Ante eso, una de las zonas que más preocupan a Joel Huiqui es la defensiva por izquierda.

Aunque el problema en la zaga era la parte derecha, Jeremy Márquez y Alan Mozo tienen perfectamente cubierto dicho aspecto. Sin embargo, la banda izquierda tiene problemas de lesiones y ritmo de juego. Carlos Rotondi recién volvió de su lesión sufrida a finales de julio y Omar Campos tuvo una jugada desafortunada ante América, que lo tiene en cuidados preventivos. Ante eso, se abre la opción para Ralph Orquin.

Aunque Ralph Orquin se encuentra en la misma situación de falta de minutos (América lo paró cerca de un año por no querer renovar), puede ser el momento ideal para darle ritmo de juego ante la necesidad de cuidar el físico de sus dos titulares. Sin embargo, Rayados es un equipo de poderío y Joel Huiqui debe pensar bien el plan para ejecutar en un duelo que lo podría instalar en el top3 del Apertura 2026.

¿Cómo luce el palmarés de Joel Huiqui como DT de Cruz Azul?

Previo al Campeones Cup, todo lo que tocaba Joel Huiqui se convertía en oro. Llegó para la liguilla del Clausura 2026 y llevó al equipo a la corona. Enfrentó a Toluca en el Campeón de Campeones unas semanas después… y también lo ganó. El miércoles pasado era la oportunidad perfecta para lograr el 3/3 en finales, pero lamentablemente su equipo cayó ante Inter Miami. Ahora toca pensar en lo que se viene en el Apertura 2026.