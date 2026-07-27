Joel Huiqui: estos son los títulos del DT con más trofeos en la historia de Cruz Azul

Aunque la etapa de estratega de Joel Huiqui realmente está naciendo, las cifras que se ponen sobre la mesa pueden ser un aliciente para un técnico mexicano que ni siquiera ha dirigido un torneo completo… y ya ganó dos trofeos. Con esto en mente, Cruz Azul podría llenarse de un hombre récord, pues las competiciones no paran para el equipo en este semestre final de 2026.

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¿Joel Huiqui será el DT más ganador en la historia de Cruz Azul?

Como se planteó desde el inicio, la historia de Joel Huiqui inicia en los banquillos y ya obtuvo dos trofeos. Por ello, es de relevancia voltear a los grandes nombres institucionales del equipo a nivel histórico. Y es que aunque el primer lugar sí es lejano, el segundo técnico más ganador está a nada de batirse si se sigue con la inercia.

El segundo estratega con más trofeos en toda la historia de Cruz Azul se llama Luis Fernando Tena. El Flaco consiguió un total de 4 títulos en sus diversas etapas como técnico de La Máquina. Ganó la liga mexicana en 1997 y además ganó 3 Concachampions. Por ello, es el segundo DT más laureado de los celestes.

En ese sentido, gracias a que Joel Huiqui obtuvo el trofeo del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones 2025-26… ya está a mitad de camino para ser el segundo técnico con más trofeos en la historia de la institución. Este año todavía tienen en puerta el Apertura 2026, la Leagues Cup y la Champions Cup donde se medirán al Inter Miami (monarca 2025 de la MLS) en septiembre.

¿Quién es el DT al que Joel Huiqui debería superar para ser el más laureado en la historia de Cruz Azul?

Aunque el segundo puesto se ve factible, el primer sitio sería una verdadera proeza para el joven técnico mexicano, pues debería superar al legendario Raúl Cárdenas. Este hombre logró 11 trofeos como estratega de los cementeros, consiguiendo 5 ligas mexicanas, 3 Concachampions, 2 Campeón de Campeones y una Copa Presidente (Copa MX). Por ello, la marca a batir de manera realista es la de Luis Fernando Tena, la cual superaría con otros 3 trofeos obtenidos con La Máquina.