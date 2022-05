Los cambios que hará Andrés Lillini tras renovar con Pumas

Cuando Pumas cayó eliminado en el repechaje ante Chivas, el rostro desencajado de Andrés Lillini invitó a pensar que podía haber vivido su último partido como entrenador auriazul; sin embargo, la renovación de su contrato ya se consumó y el estratega explicó su sentir al respecto.

“Siento felicidad, agradecimiento, orgullo y la satisfacción de poder darle la continuidad que queríamos mediante un proyecto que estamos llevando a cabo, el cual tiene la presión propia que uno ejerce sobre sí mismo para devolverle todo lo que la institución tiene con nosotros, que es un campeonato”, dijo, en entrevista con el canal de YouTube del Club Universidad Nacional.

Aunque la noticia del nuevo acuerdo —que expirará en 2023— luce positiva para la causa felina, el timonel argentino explicó que habrá una diferencia en esta nueva etapa.

Andrés Lillini hará cambios en Pumas

“Los jóvenes son mi esencia. Solamente le pedí a Leopoldo (Silva), el presidente, y a (Miguel) Mejía Barón (vicepresidente deportivo) que me dejen continuar con esto, no tanto debutando, sino consolidando. Llegó la etapa de consolidarlos, los debuts los hemos hecho. Vamos a mantener la base de jugadores. Esa es mi ideología. Para eso me dan esa continuidad”, comentó.

Alrededor de los universitarios, son muchas las voces que auguran un porvenir de dificultad y desencanto, pero Lillini ve en los pasados fracasos un punto clave para revertir la tendencia que tiene a Pumas inmerso en una racha de 11 años sin título.

“He sumado kilómetros en esta experiencia, en esta profesión que es tan compleja. Las finales me han marcado mucho, más allá de no poder digerir personalmente ciertas situaciones, como no poder ganar estando tan cerca. Llegar, el camino recorrido, los procesos que hemos implementado, nuestros recursos genuinos…eso me hizo aprender mucho y me da mucha ilusión para lo que viene”, reflexionó.

El ‘hombre de las remontadas’ no dudó en voltear al retrovisor para ejemplificar el éxito que —considera— ha tenido con la institución de El Pedregal.

“Llevo cuatro torneos al frente del equipo. He aprendido muchísimas cosas. Empecé en un interinato y hoy renuevo un contrato de entrenador de primera división. Lo que hemos vivido ha sido muy fuerte porque hemos estado peleando siempre cosas importantes. Tengo que enfrentarme a entrenadores con mucho camino recorrido, de mucha experiencia. Hay que estar a la altura de las circunstancias siempre, porque el club lo exige”, finalizó el nacido en Santa Fe.

